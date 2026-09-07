Уряд обіцяє виплати по 19 400 грн на проходження зими родинам у прифронтових громадах: хто зможе отримати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Кабінет міністрів України запустив одноразову виплату для родин, які проживають у прифронтових громадах та потребують додаткової підтримки перед зимою. Таким домогосподарствам обіцяють надати по 19 400 грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

В уряді розраховують, що виплату зможуть отримати понад 380 тисяч домогосподарств. До переліку отримувачів входять люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери та переселенці.

Також право на допомогу нададуть отримувачам житлових субсидій, багатодітним і прийомним сім’ям, а також одиноким матерям. Окремо уряд виділив родини з дітьми з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу й патронатні родини як групи, що потребують першочергової підтримки.

Подати заяву на отримання коштів можна до 30 жовтня через Пенсійний фонд, центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або органи місцевої влади. Отримати кошти можна на банківський рахунок або через відділення Укрпошти, стверджує прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Більше подробиць про програму станом на день 7 вересня немає, адже відповідне рішення уряду досі публічно не опублікували.

Нову програму профінансували за допомогою міжнародних гуманітарних організацій, загалом на цю мету залучили 7,4 мільярда гривень (7,4 млрд грн). Частину коштів надали UNICEF та Український Червоний Хрест через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, на початку вересня 2026 року переселенцям продовжили ще на шість місяців виплати на проживання. Йдеться про 2 тис. грн для дорослих та 3 тис. грн для дітей та людей з інвалідністю. Раніше виплати можна було отримувати протягом двох з половиною років, а тепер — до трьох років.