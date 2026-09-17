Уряд розблокував передачу державного та комунального майна під потреби ВПО

Відновлений гуртожиток для ВПО. Ілюстративне фото: КОВА

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Зміни до одного із законів заблокували передачу державного майна під потреби переселенців. Однак нині цей механізм запрацював — для цього знадобилися ще одні законодавчі зміни. Громади знову можуть надавати об’єкти для потреб ВПО, а міжнародні партнери — інвестувати в їхнє відновлення.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із картки законопроєкту №15579.

Наприкінці серпня через зміни до закону “Про оренду державного та комунального майна” виникла правова колізія. Як пояснював тоді голова спеціальної комісії з питань захисту ВПО у Верховній Раді Павло Фролов, Фонд держмайна трактував нові норми як такі, що не дозволяють передавати будинки та гуртожитки в оренду під житло для переселенців.

“У результаті під загрозою опинилися вже підготовлені проєкти. Є об’єкти, є громади, є партнери, готові вкладати кошти — але немає можливості запустити цей процес”, — казав посадовець.

17 вересня правову колізію усунули законопроєктом №15579, за який проголосували 233 народні обранці. Передавати об’єкти державної та комунальної власності без аукціонів в оренду тепер можна “за символічну плату в 1 гривню” для розміщення ВПО.

“Очікуємо, що завдяки цьому ще до зими це дасть можливість привести житло до належного для проживання стану та поселити тисячі родин ВПО”, — написав Фролов.

Нагадаємо, уряд зареєстрував проєкт Програми діяльності Кабміну на 2027 рік — документ передбачає, зокрема створення Реєстру житла для переселенців. Раніше його запуск планували на осінь 2026-го, однак перенесли на наступний.