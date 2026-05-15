Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для всіх жінок, — Свириденко

Перетин кордону. Фото: Державна прикордонна служба України

Відтепер посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах і судах не будуть впливати на можливість жінок виїжджати за кордон. Ці обмеження, які запровадили на початку 2023 року, зняли.

Про таке повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

З 23 січня 2023 року президент увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, згідно з яким держслужбовці могли виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Воно стосувалося й жінок.

Через понад три роки, 6 травня 2026 року, уряд скасував обмеження для частини жінок-посадовиць. Утім, ці зміни не стосувалися посадовиць найвищого рівня, ключових керівниць органів держвлади та їхніх заступниць, народних депутаток, суддів Верховного та Конституційного судів, прокуророк Офісу генерального прокурора, а також керівниць держпідприємств і держорганів, чия робота поширюється на всю Україну. Та відтепер обмеження на виїзд зняли й для них.

“Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах”, — зазначила премʼєр-міністерка.

Нагадаємо, у 2025 році уряд дозволив чоловікам 18-22 років безперешкодно перетинати державний кордон. Рішення поширили й на тих, хто вже перебував за межами України.