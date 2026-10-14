Уряд виділив додаткові 60 млрд грн для потреб Сил оборони: куди їх спрямують

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

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Кабінет Міністрів України спрямував додатково 60 мільярдів гривень для потреб українських військових. Більша частина цих коштів піде на виплати бійцям.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, із виділених грошей 43,5 мільярда підуть на виплати військовослужбовцям та підтримку їхніх родин.

Ще 16,6 мільярда гривень спрямують на закупівлю боєприпасів, дронів, засобів радіоелектронної боротьби й зв’язку, а також на ремонт та модернізацію військової техніки.

“Забезпечуємо своєчасні виплати та стабільне фінансування підрозділів, які виконують бойові завдання”, — додав Корецький.

Що передувало

Раніше премʼєр-міністр заявляв, що дефіцит в оборонному бюджету України — 27 мільярдів доларів. Тож в уряді запускають режим “жорсткої економії”, аби знайти гроші на фінансування цієї сфери — на той момент вдалося залучити 70 мільярдів гривень.

Серед причин нестачі коштів, зі слів посадовця, — здорожчання війни, яка стала технологічною і потребує більших витрат. Разом із тим в першому півріччі 2026-го Міноборони профінансувало витрати грошима, які закладали на друге півріччя. Також на дефіцит вплинуло невиконання всіх зобов’язань перед партнерами.

Корецький також запевняв: проблем з фінансуванням соціальної сфери — зарплат і пенсій — не буде.

Нагадаємо, український уряд виділяв 2,3 мільярда гривень на підтримку прифронтових громад. Ці гроші передбачали, зокрема на зарплати.