Люди зі складними ампутаціями мають отримати протез за 90 робочих днів: уряд змінив умови програми

Фото: Кабінет міністрів України

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Уряд змінив умови державної програми протезування для людей зі складними та множинними ампутаціями. Для підприємств збільшили з трьох до чотирьох місяців граничний строк попередньої оплати, а для людини визначили строк отримання протеза — не більше ніж 90 робочих днів від дати укладення договору між Фондом соцзахисту людей з інвалідністю та підприємством.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України.

У міністерстві пояснюють, що для людей із множинними або складними ампутаціями виготовлення протеза може потребувати більше часу. Йдеться, зокрема, про індивідуальний підбір виробу, його виготовлення, налаштування та час на опанування протеза.

Тому строк авансування виробників протезів вирішили збільшити з трьох до чотирьох місяців. Це означає, що виробник, який отримує від держави гроші на виготовлення протеза, тепер має ще місяць, аби відзвітувати за виконану роботу.

Для людини протезування в межах державної програми залишається безоплатним. Отримати протез вона має не пізніше ніж за 90 робочих днів від дати укладення договору між територіальним відділенням Фонду соціального захисту людей з інвалідністю та підприємством.

Нові умови передбачені для людей зі складними ампутаціями, зокрема:

верхніх кінцівок на рівні плечового суглоба;

середньої та верхньої третини плеча;

нижніх кінцівок на рівні тазостегнового суглоба;

середньої та верхньої третини стегна;

двох і більше кінцівок.

Раніше ми розповідали, як оформити протезування для дитини та які ще засоби реабілітації можна отримати безоплатно.