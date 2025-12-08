Іван Козир. Фото платформа пам’яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо 8-річного Івана Козиря із села Гроза на Харківщині. Хлопчик загинув 5 жовтня 2023 року під час ракетного удару по місцевому кафе, де проходили поминки за українським захисником Андрієм Козирем.

Про Івана розповіли на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам'ять.

Іван народився у селі Максимівка Куп’янського району та був єдиною дитиною у своїх батьків — Ігоря та Ксенії. Навчався у другому класі Шевченківського ліцею №1. Через постійні російські обстріли Харківщини хлопчик здебільшого навчався дистанційно.

Вдома Івана називали Ванічкою. Він був життєрадісним, відкритим і товариським хлопчиком.

“Ванічка народився через кесарів розтин. Це дитя далося синові і невістці нелегко… Усі в селі дуже любили онука. Він був комунікабельним, ходив до сусідів у гості, не соромився і не боявся дорослих. Часто з батьками ходив у ліс по гриби. Дуже красивий хлопчик із величезними блакитними очима… Ігор і Ваня були такими схожими…” — згадує бабуся хлопчика Валентина.

Під час окупації ставленики російської влади намагалися запровадити у місцевих школах власні програми та книги. Батьки не хотіли віддавати Івана до такої школи, тож у перший клас він пішов лише після звільнення Харківщини у вересні 2022-го.

5 жовтня 2023 року Іван із батьками, дідусем Анатолієм та тіткою Ольгою прийшов на поминальний обід за родичем — загиблим військовим Андрієм Козирем. У цей момент російська ракета влучила у кафе в центрі села.

Іван загинув разом із батьком, дідусем та тіткою. Лише його мама вижила, хоч і зазнала серйозних поранень. Того дня Гроза втратила десятки своїх мешканців.

Для довідки: 5 жовтня 2023 року російська армія вдарила ракетою “Іскандер” по кафе у селі Гроза Куп’янського району, де проходив поминальний обід. У приміщенні перебували рідні, сусіди та друзі загиблого захисника Андрія Козиря. Унаслідок атаки загинули 59 мирних жителів. Це одна з найбільших трагедій серед цивільних за весь час повномасштабного вторгнення. Служба безпеки України встановила причетних до коригування удару. За даними слідства, двоє місцевих жителів — Володимир Мамон і його брат Дмитро — передали російській армії інформацію про зібрання людей. Після деокупації Грози вони втекли до Росії.

“Я їздила у морг, ховала Ваню, Ігоря, Олю, Толю. Допомогла мені моя сестра, колишні свати і добрі люди. Чотири домовини стояли у мене у дворі… Мені довелось усе витримати. То до одного підійду, то до другого, але зі всіма змогла попрощатися”, — говорить бабуся Івана.

Світла пам’ять загиблому хлопчику.