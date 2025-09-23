“Уся надія на опади”: окупанти заявили, що в Старокримському водосховищі залишилось 15% води

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Старокримському водосховищі, яке забезпечує водою Маріуполь та навколишні населені пункти, залишилось 15% води. Окупанти розповідають, що сподіваються, що поповнити запаси води зможуть опади.

Про це повідомляють ЗМІ окупантів з посиланням на гендиректора підприємства загарбників “Вода Донбасу” Андрія Григор’єва.

Григор’ьєв розповів, що кількість води у Старокримському водосховищі зменшилася і зараз там залишилось 15% води.

“Обсяг Старокримського водосховища за три роки знизився з 45 млн тонн до 7 млн тонн. Для його наповнення необхідно близько 10 місяців. Обміліли усі 9 водосховищ регіону, вода йде зі свердловин та криниць. Уся надія на опади в осінньо-зимовий період: вони поповнять підземні джерела, які і живлять водосховища”, — розповів псевдопосадовець.

