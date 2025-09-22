Росіяни хочуть засудити бійців "Айдару" до 24 років тюрми: у батальйоні закликали не визнавати вирок

Бійці батальйону "Айдар" на російському суді. Фото: "Медіазона"

Російський суд у Ростові-на-Дону запросив для полонених бійців батальйону “Айдар” терміни від 20 до 24 років колонії суворого режиму за нібито “тероризм”. У підрозділі закликали українську та міжнародну спільноту не визнавати легітимним такий вирок.

Про це йдеться у заяві 24-го окремого штурмового батальйону “Айдар”.

Як писали у виданні “Медіазона”, загалом у межах цього процесу росіяни судять 18 українських військових. Їм закидають нібито участь у діяльності терористичної організації, насильницьке захоплення влади та проходження навчання з терористичною метою.

Сторона обвинувачення також просить, аби перші 6 років терміну кожен засуджений провів у в’язниці, а після цього їх відправили до колонії суворого режиму:

Андрія Шоліка, Дмитра Федченка, Віталія Грузинова, Сергія Нікітюка та Віталія Крохальова — до 20 років колонії суворого режиму;

В’ячеслава Байдюка до 21 року колонії суворого режиму;

Микола Чуприна, Олександр Таранця, Романа Недоступа, Володимир Макаренко та Владислав Єрмолінський — до 23 років колонії суворого режиму;

Тарас Радченко, Семен Забайрачний, Ігор Гайоху та Сергій Калинченко — до 24 років колонії суворого режиму.

Видання також вказує, що під час цього судового процесу бійці “Айдару” повідомляли про тортури з боку росіян, коли вони ще перебували на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Водночас у батальйонів “Айдар” кажуть, що цей процес є фіктивним, накрученим та таким, що не має нічого спільного з правосуддям.

“Ми закликаємо українську й світову спільноту не вірити цим вирокам та не визнавати їх легітимними. Просимо: поширюйте інформацію, тисніть на міжнародні правозахисні інституції, надавайте правову та гуманітарну підтримку — усе, що може допомогти пришвидшити повернення хлопців додому”, — пишуть військові.

Нагадаємо, 14 серпня між Україною та Росією відбувся черговий етап обміну полоненими. На Батьківщину вдалося повернути ще 84 людини — це як цивільні, так і військові. Серед них є чоловік, якого окупанти поневолили на Донеччині ще у 2014 році.