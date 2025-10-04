Підтримати
В Авдіївці виділили гроші на іпотеку для ветеранів та інші заходи з підтримки військових

Ганна Назарова
Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У бюджеті громади передбачили часткове відшкодування першого іпотечного внеску на житло для 5 людей. Компенсація передбачена для ветеранів та членів сімей загиблих захисників і захисниць. 

 

Про зміни у бюджеті Авдіївської громади журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша.

Так, у бюджеті Авдіївської громади передбачили додатково 1,7 млн грн на підтримку військових та їхніх родин: 

  • 500 тис. грн — на придбання портативних пристроїв  радіоелектронної боротьби;
  • 1 млн грн  — грошова компенсація для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотечними кредитами на житло. Очікується, що виділеної суми вистачить на 5 людей з-поміж ветеранів війни або членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • 200 тис. грн — фінансова підтримка інститутам громадських об’єднань ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

