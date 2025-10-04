В Авдіївці виділили гроші на іпотеку для ветеранів та інші заходи з підтримки військових

Підтримайте Вільне Радіо
У бюджеті громади передбачили часткове відшкодування першого іпотечного внеску на житло для 5 людей. Компенсація передбачена для ветеранів та членів сімей загиблих захисників і захисниць.
Про зміни у бюджеті Авдіївської громади журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника міської військової адміністрації Віталія Барабаша.
Так, у бюджеті Авдіївської громади передбачили додатково 1,7 млн грн на підтримку військових та їхніх родин:
