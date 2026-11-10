Михайло Кривда — біографія: що відомо про захисника зі Львівщини, який загинув у Костянтинівці

Михайло Кривда. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 42-річний Михайло Кривда зі Львівщини. У цивільному житті чоловік працював електриком, любив рибалити та дбати про родину. Під час повномасштабного вторгнення він став на захист України.

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Михайло народився 23 червня 1983 року в селі Блажів на Львівщині. Жив у Городку. Після закінчення професійно-технічного училища №24 у Самборі здобув фах електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування, пишуть автори платформи “Меморіал”.

Певний час чоловік працював в Італії, а згодом влаштувався на підприємство Fujikura у Львові. У вільний час любив рибалити.

Для дружини Світлани він був не лише чоловіком, а й людиною, з якою можна було розділити всі домашні справи. Михайло готував, прибирав і займався дітьми.

“Михайло був найкращим чоловіком і батьком. Готував борщі, ліпив вареники, прибирав, займався дітьми — усе робив із любов’ю. Ми з ним навіть разом вишивали образ, і тепер цей спогад для мене безцінний”, — розповіла Світлана.

Під час повномасштабної війни Михайло став на захист України. Він служив у 703-й окремій бригаді підтримки Збройних сил України, що належить до інженерних військ. Мав звання солдата, побратими називали його Михась.

У війську чоловік обіймав посаду електрика-дизеліста електрохімічного відділення силових станцій інженерно-технічного взводу інженерно-технічної роти інженерного батальйону. Його робота була пов’язана із забезпеченням роботи силових станцій.

Рідні згадують Михайла як добру, щиру та мужню людину, яка понад усе цінувала сім’ю. Кажуть, він вирізнявся силою духу, сміливістю та витримкою, поважав інших і залишався вірним своїм принципам.

5 березня 2026 року Михайло Кривда загинув під час виконання бойового завдання у Костянтинівці. Внаслідок влучання російського FPV-дрона. Йому було 42 роки.

Поховали захисника у Городку на Львівщині.

У Михайла залишилися дружина Світлана, син, донька, мама, брати, сестри та племінники.