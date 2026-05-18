Фото: Офіс Генерального прокурора України

В Одесі правоохоронці викрили масштабну схему незаконного продажу гуманітарної допомоги, яка повинна була безкоштовно передаватися людям, що постраждали від війни. За попередніми даними, організатори оборудки змогли заробити десятки мільйонів гривень, реалізовуючи товари через один із найбільших ринків міста — «7 кілометр». Ця справа швидко потрапила у новини Одеси та викликала значний суспільний резонанс, адже мова йде про зловживання допомогою, призначеною для нужденних. Деталі також висвітлює 24ua.

Як працювала схема

За інформацією слідства, підозрювані налагодили системне ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону під виглядом благодійних вантажів. Йшлося переважно про одяг, взуття та інші речі першої необхідності, які офіційно оформлювалися як безкоштовна допомога для населення.

Після перетину кордону ці вантажі не передавалися кінцевим отримувачам. Натомість їх доставляли до складів в Одесі, де сортували та готували до подальшого продажу. Згодом товар потрапляв на ринок «7 кілометр», де реалізовувався як звичайна продукція.

За даними правоохоронців, така схема діяла протягом кількох місяців — із жовтня 2025 року до квітня 2026-го, що дозволило зловмисникам отримати значні прибутки.

Хто причетний до злочину

Слідство встановило, що до організації незаконної діяльності можуть бути причетні троє осіб. Серед них — колишній працівник митниці, який, імовірно, допомагав із оформленням вантажів, представник благодійної організації, через яку проходила гуманітарка, а також іноземець, який виконував роль спільника.

За попередніми підрахунками, фігуранти отримали щонайменше 11 великих партій допомоги загальною вагою понад 50 тонн. Орієнтовна ринкова вартість цих товарів перевищує 40 мільйонів гривень.

Як маскували незаконну діяльність

Щоб приховати схему, підозрювані використовували фіктивну документацію. Вони створювали підроблені акти передачі гуманітарної допомоги між благодійними фондами, імітуючи її офіційний розподіл.

Також могли використовуватися інші методи прикриття, зокрема ведення «подвійної» бухгалтерії. У результаті перевірки показували, що допомога нібито була передана за призначенням, хоча фактично вона потрапляла у продаж.

Це дозволяло зловмисникам тривалий час уникати викриття та працювати майже безперешкодно.

Дії правоохоронців

У межах розслідування правоохоронці провели масштабну операцію, яка охопила десятки об’єктів. Загалом було проведено понад 60 обшуків у складських приміщеннях, офісах та місцях проживання підозрюваних.

Під час слідчих дій вилучили велику кількість доказів: документи щодо ввезення гуманітарної допомоги, записи так званої «чорної бухгалтерії», мобільні телефони та залишки товарів.

Отримані матеріали стали ключовими доказами у справі та дозволили встановити механізм роботи схеми.

Яке покарання загрожує

Фігурантам оголосили підозру за статтею, яка передбачає відповідальність за незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Суд також визначив можливість внесення застави. У разі доведення вини їм може загрожувати серйозне покарання, включаючи тривале позбавлення волі.

Висновок

Ситуація в Одесі ще раз демонструє, що навіть у складний для країни час знаходяться люди, які намагаються нажитися на допомозі, призначеній для тих, хто її потребує найбільше.

Водночас правоохоронні органи продовжують активно виявляти подібні злочинні схеми та притягувати винних до відповідальності. Актуальні новини Одеси та подробиці цієї справи регулярно висвітлює 24ua, інформуючи про нові деталі та перебіг розслідування.