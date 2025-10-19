Скільки у 2025 році в Ольгинській громаді залишилось працівників і скільки бюджету коштує оплата їхньої роботи. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на кінець вересня 2025 року в Ольгинській СВА продовжують працювати сім установ, в яких отримують зарплату 38 посадовців. За дев’ять місяців 2025 року їхня робота коштувала місцевому бюджету 9,9 мільйона гривень. Розповідаємо, скільки у кожній установі залишилось людей і які вони отримують зарплати.

Про поточну ситуацію з кадрами в Ольгинській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.

Зокрема, у військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах продовжують працювати стільки посадовців:

12 — у самій Ольгинській селищній військовій адміністрації;

12 (з них працює повноцінно тільки п’ять, із сьома призупинили трудові відносини) — у відділі освіти;

шість — у відділі соціального захисту населення;

три — у фінансовому управлінні;

два — у відділі з питань культури, молоді та спорту;

два — у відділі житлово-комунального господарства та благоустрою;

один — у службі у справах дітей.

Робота посадовців в евакуації у період з січня по кінець вересня 2025 року коштувала місцевому бюджету 9 917 795 гривень. Ці витрати на зарплати розподіляються так:

4 503 172 грн — Ольгинська селищна військова адміністрація (або 375 264 грн на одну людину чи 41 696 грн на місяць);

1 218 410 грн — відділ соціального захисту населення (або 203 068 грн на одну людину чи 22 563 грн на місяць);

1 056 061 грн — відділ освіти (або 211 212 грн на одну людину чи 42 242 грн на місяць);

грн 940 566 грн — фінансовий відділ (або 313 522 грн на одну людину чи 34 835 грн на місяць);

грн 930 701 грн — відділ житлово-комунального господарства та благоустрою (або 465 350 грн на одну людину чи 51 705 грн на місяць);

873 287 грн — відділ культури, молоді та спорту (або 436 643 грн на одну людину чи 48 515 грн на місяць);

395 598 грн — служба у справах дітей (тут працює одна людина, яка отримує 43 955 грн на місяць).

Зазначимо, усі суми, наведені вище, вказані до сплати податків (у 2025 році це 23%). Тобто це суми, які витратили на оплату праці з селищного бюджету, і посадовці отримали “на руки” менше. Наприклад, працівники військової адміністрації отримували не 41 696 грн на місяць, а 32 105 грн, а у фінансовому відділі нараховували не 34 835 грн, а 26 822 грн.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробив очільник Ольгинської громади Артем Єфіменко за перший квартал 2025 року. Докладніше про посадовця ми розповідали коли президент України прибрав приставку “в.о”. та призначив Єфіменка очільником громади.