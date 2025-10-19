Підтримайте Вільне Радіо
Станом на кінець вересня 2025 року в Ольгинській СВА продовжують працювати сім установ, в яких отримують зарплату 38 посадовців. За дев’ять місяців 2025 року їхня робота коштувала місцевому бюджету 9,9 мільйона гривень. Розповідаємо, скільки у кожній установі залишилось людей і які вони отримують зарплати.
Про поточну ситуацію з кадрами в Ольгинській селищній військовій адміністрації журналістам Вільного Радіо повідомили у відповідь на інформаційний запит.
Зокрема, у військовій адміністрації та підпорядкованих їй установах продовжують працювати стільки посадовців:
Робота посадовців в евакуації у період з січня по кінець вересня 2025 року коштувала місцевому бюджету 9 917 795 гривень. Ці витрати на зарплати розподіляються так:
Зазначимо, усі суми, наведені вище, вказані до сплати податків (у 2025 році це 23%). Тобто це суми, які витратили на оплату праці з селищного бюджету, і посадовці отримали “на руки” менше. Наприклад, працівники військової адміністрації отримували не 41 696 грн на місяць, а 32 105 грн, а у фінансовому відділі нараховували не 34 835 грн, а 26 822 грн.
Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки заробив очільник Ольгинської громади Артем Єфіменко за перший квартал 2025 року. Докладніше про посадовця ми розповідали коли президент України прибрав приставку “в.о”. та призначив Єфіменка очільником громади.