В т. зв. “ДНР” після сніжної зими стали подавати більше води споживачам

28 березня водопостачання у Дружківці припинили через відсутність води в мережах. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Обсяги води, які зараз подають жителям на окупованій частині Донеччини збільшилися на 10%. Причина покращення ситуації з водопостачанням — сніжна зима.



Про це повідомляють медіа окупантів з посиланням на т. зв. “заступника гендиректора “Води Донбасу” Сергія Мокрого.

“Ми вже сьогодні у зв’язку з наповненими водосховищами додали десь по 10% на міста, і жителі вже відзначають, що вода зараз проходить на вищі поверхи та віддаленні селища. Поки ми зупинимося на цьому, нам необхідно зробити запас води на літній період, аби цей запас зберігався до входження в наступний опалювальний сезон, щоб ми могли гарантовано пройти його не так, як цьогоріч. Цьогоріч ми пройшли його на балансі, тому що фактично без резерву в нього заходили”, — сказав Мокрий.

Нагадаємо, раніше журналісти Вільного Радіо проаналізували, чому ситуація з водою на тимчасово окупованій частині Донеччини досі критична та що прогнозують експерти.