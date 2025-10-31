Селище Удачне на мапі Deepstate, скриншот

Близько 60 людей залишаються в Удачненській громаді на Донеччині. Евакуювати їх не можуть через безпекову ситуацію. Частина громади під щільними обстрілами, в Удачному тривають бої.

Про ситуацію в Удачненській громаді Вільному Радіо розповів начальник ВА Валерій Дугельний.

За словами начальника Удачненської ВА, громада перебуває під постійними обстрілами росіян, там залишаються близько 60 місцевих.

“У нас два села залишились. Тобто в самому Удачному і селі Молодецьке перехідні бої йдуть, а Сергіївка і Калинівка — там до лінії фронту десь 9-10 кілометрів. Активно села обстрілюються і дрони висять, туди доступу вже немає.

Люди пропустили евакуацію, тепер там військові потихеньку вивозять. Десь приблизно 60 осіб, за нашими даними, залишаються в селах. Електрики немає, води немає, магазинів немає. Харчуються запасами”, — розповів посадовець.

Через безпекову ситуацію вже немає можливості евакуації, втім деякі волонтери досі вивозять людей з громади, уточнює Валерій Дугельний.

“Вивезти — вже туди поліція не пропускає. Інколи встигають проскакувати за заявками благодійні організації — “Янголи спасіння”, “Проліска”. Але дуже вже небезпечна ситуація. Відверто, багато людей досі відмовляються виїжджати. Ризикують життям, здоров’ям, але ж насильно не потягнеш”, — зазначив очільник громади.

За його словами, люди, які вирішили не евакуюватися, отримали від ВА допомогу на паливо на цей опалювальний сезон.

“Виїхати ще можна було місяці два назад. І люди сюди до нас їздили, оформлювали допомогу на паливо зимове, ми видавали тим, хто залишається. Ми тут знаходимося недалеко від громади, десь 35 кілометрів [Удачненська ВА працює в евакуації У Петропавлівці на Дніпропетровщині — ред.].

Пару місяців назад ми ще їздили воду качали у Калинівку, у нас там свердловина з доброю водою. Дві години зараз не покачаєш, та туди поліція вже не пропустить”, — розповів Валерій Дугельний.

Нагадаємо, на початку вересня ЗСУ звільнили селище Удачне та повернули туди український прапор.