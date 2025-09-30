Донецька область у трійці лідерів по несплаті боргів за комуналку, — Опендатабот

Комуналка. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На вересень 2025-го в Україні налічують понад 788 тисяч боргів за комунальні платежі. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року. У трійці лідерів по несплаті є Донецька область.

Таку статистику оприлюднили аналітики проєкту “Опендатабот”.

Вони підрахували, що близько 788,5 тисячі виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги відкрили в Україні станом на середину вересня цього року. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, коли боргів було близько 701 тисячі.

Водночас від початку відкритої війни кількість боргів в Україні зросла у 1,5 раза, а порівняно з січнем 2021 року — більш ніж удвічі. Тоді було 344,5 тисячі проваджень за борги.

Левова частка заборгованостей стосується теплопостачання — 330 236 випадків (42%). Наслідують борги за воду — 162 455 (21%) та житлове обслуговування — 96 265 (12%). Також значні борги є за енергопостачання (87 708) та газ (75 522).

За даними аналітиків, найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — 150 506 або 19% від усіх проваджень. На другому місці Харківщина — 128 217 (16%), а замикає трійку Донеччина — 81 536 (10%).

