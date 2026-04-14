Кількість зниклих безвісти в Україні.

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на квітень 2026 року в Україні понад 90 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Серед них — як військові, так і цивільні, включно з дітьми. Частина цих людей може перебувати в полоні. Водночас для пошуку людей і встановлення особи загиблих у країні працюють десятки ДНК-лабораторій та спеціальний центр ідентифікації.

Про це журналістам Вільного Радіо повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у відповідь на інформаційний запит.

За даними відомства, до Єдиного реєстру зниклих безвісти внесені понад 90 тисяч людей. Їхній розшук триває.

Нині серед зниклих переважають військовослужбовці сектору безпеки і оборони — це, зокрема, Збройні сили України, Нацгвардія, поліція, прикордонники, СБУ та розвідка.

Детальну статистику щодо військових не оприлюднюють. Причина — таку інформацію можуть використати російські війська або пропаганда, що може зашкодити національній безпеці, а також родинам зниклих і моральному стану військових.

Як шукають і ідентифікують тіла зниклих безвісти

Один із ключових інструментів — ДНК-дослідження. Наразі в Україні працюють 29 повнопрофільних ДНК-лабораторій:

22 — у системі МВС;

4 — у системі МОЗ;

3 — у Міністерстві юстиції.

Також функціонує ще 3 неповнопрофільні лабораторії, де проводять такі дослідження. У державі планують розширювати ці можливості — лабораторій має стати більше.

Крім цього, у листопаді 2025 року в Київській області відкрили Єдиний центр ідентифікації. Тут оглядають тіла, які повертають в Україну після репатріації, та намагаються встановити їхню особу. До цієї роботи залучають судмедекспертів, поліцейських, експертів МВС, а також міжнародних спеціалістів.

Які зміни готують

В Україні планують змінити законодавство, щоб пришвидшити пошук зниклих і встановлення особи загиблих. Йдеться про проєкт закону №14095, який зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня 2025 року. Наразі документ готують до другого читання.

Законопроєкт передбачає:

залучення до ідентифікації фахівців за межами України;

можливість відбирати ДНК у родичів за кордоном;

використання відцифрованих відбитків пальців;

розширення реєстру геномної інформації.

Раніше ми писали про те, як визнати зниклого безвісти військового померлим. Часто цей статус не змінюється роками, але родичі мають докази загибелі. Тоді вони можуть визнати людину померлою через суд. Це потрібно як для отримання грошової допомоги, так і для гідного вшанування пам’яті.