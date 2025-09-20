В Україні розширили перелік “Доступних ліків” ще 85 препаратами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Перелік медичних препаратів за програмою “Доступні ліки” розширили ще на 85 позицій для вагітних, від хвороби щитоподібної залози, глаукоми, дитячих захворювань та інші. Тепер українці зможуть безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом отримати 705 найменувань препаратів. Розповідаємо, як скористатися програмою.

Про оновлення переліку повідомляє Міністерство охорони здоров’я України

Так, до програми “Доступні ліки” додали препарати з таких груп:

3 препарати для вагітних та породіль;

6 препаратів від хвороби щитоподібної залози;

8 препаратів від глаукоми;

5 препаратів від дитячих захворювань;

ще 61 препарат від серцево-судинних, дихальних, метаболічних, психічних та неврологічних розладів.

Зокрема, безоплатно або з частковою доплатою за електронним рецептом можна отримати індапамід, латанопрост, левотироксин, метилдопу, тимолол, торасемід та фолієву кислоту.

Загалом до програми вже входить 705 найменувань препаратів. З повним переліком “Доступних ліків” можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, оновлений перелік із більшою кількістю медпрепаратів стане чинним 30 вересня 2025 року.

Раніше, журналісти Вільного Радіо вже писали, як можна скористатися програмою “Доступні ліки”. Для цього треба отримати в лікаря рецепт на препарат, що є в офіційному переліку “Доступних ліків”, знайти аптеку, яка бере участь у програмі (вони маркують це наліпками на дверях або вікнах), та отримати ліки безкоштовно або з доплатою.

