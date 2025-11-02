В Україні скасували подовжені терміни дії закордонних паспортів: що робити

В Україні скасували “продовжені” терміни дії закордонних паспортів. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З 29 жовтня 2025 року більше не можна користуватися закордонними паспортами, яким виповнилося понад 10 років для дорослих та понад 4 років для дітей до 16 років. Раніше строк їхньої дії подовжили через повномасштабну війну, але тепер Кабінет Міністрів скасував це рішення. Українцям за кордоном слід оформлювати нові документи.

Про зміни повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Українці за кордоном могли користуватися простроченими закордонними паспортами з лютого 2022 року. Тоді строк їхньої дії подовжили, бо українська паспортна система вийшла з ладу через відкрите вторгнення росіян.

Тепер система працює у повному обсязі, тому ці послаблення скасували.

Українці, які перебувають за кордоном і мають закордонні паспорти, видані понад 10 років тому (для дорослих) або понад 4 роки тому (для дітей до 16 років), мають звернутися до українських консульств або посольств. Там оформлюють спеціальні посвідчення, за якими можна повернутися в Україну.

Також можна звернутися до філій державного підприємства «Документи». Повний перелік діючих філій із адресами є за цим посиланням.

