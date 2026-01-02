Ілюстративне фото: Запорізька обласна клінічна лікарня

Програма ставить за мету допомогти українцям віком 40+ вчасно виявляти ризики для здоров’я та запобігати розвитку хронічних захворювань. Цим людям нараховуватимуть цільову допомогу в розмірі 2 тис. грн, які можна витратити виключно на скринінг у закладах охорони здоров’я. Розповідаємо, чи потрібно реєструватися для участі у програмі, коли приходитимуть гроші та які обстеження входять у скринінг.

Подробиці програми розкрив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Як працює програма

Українці та українки віком від 40 років отримуватимуть сповіщення-запрошення на проходження скринінгу, вони приходитимуть на 30-й день після дня народження. Наприклад, якщо людині вже виповнилося 40 років і її день народження припадає на 1 січня, повідомлення про участь у програмі вона отримає 31 січня.

Після підтвердження участі у програмі впродовж семи днів на “Дія. Картку” зарахують 2 тисячі гривень, які можна витратити тільки на оплату скринінгу у медичних закладах, які є партнерами програми. Мапу цих закладів згодом опублікують на сайті за посиланням.

Що з людьми, які не користуються “Дією”

У програмі передбачили, що гроші отримають і люди, які не мають “Дії”. Вони повинні зареєструватися на участь у ЦНАПі, якщо минуло 30 днів після досягнення 40-річчя і більше, а також оформити спеціальну картку в одному з банків-партнерів програми (наразі є тільки один такий банк — “ПриватБанк”).

Які медичні послуги входять до скринінгу

“Скринінг здоров’я 40+” передбачає оцінку індивідуальних факторів ризику, базові обстеження та лабораторні аналізи, які дають змогу оцінити роботу серця, судин і нирок. За результатами обстеження людина отримає рекомендації лікаря, а за потреби — лікування, зокрема із застосуванням програми “Доступні ліки”.

