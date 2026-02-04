Презентація навчальних матеріалів та літературної збірки урумською мовою. Фото від ГО “Надазовські греки: уруми і румеї”

Громадська організація “Надазовські греки: уруми і румеї” відкрила доступ до перших навчальних матеріалів для вивчення урумської мови, які створені в Україні. Для перегляду доступні підручник, робочий зошит та літературна збірка. Їх презентували ще у січні, однак тепер до ознайомлення з матеріалами можуть доєднатися всі охочі. Розповідаємо, як це зробити.

Про надання вільного доступу до навчальних матеріалів урумською мовою журналістам повідомили у пресрелізі, надісланому ГО “Надазовські греки: уруми і румеї”.

Підручник, робочий зошит та літературна збірка доступні для перегляду онлайн за посиланнями. Навчальні матеріали у цьому форматі є інтерактивними: якщо знайти малюнок навушників у підручнику та натиснути на нього — то користувач зможе прослухати текст у аудіоформаті. Його озвучили носії мови.

Нині організація шукає можливості, аби створити друковані версії цих видань.

Навчальну частину проєкту розробили кандидат філологічних наук Ірина Дрига та педагогиня Катерина Тахтамірова, носійка урумської мови. Вони створили підручник, робочий зошит та аудіододаток, що орієнтовані на молодших та середніх школярів, однак також можуть бути корисними й для старших поколінь. Матеріали відповідають початковому рівню володіння мовою (A1) і включають базову лексику повсякденного життя, структуровану у 8 тематичних розділів.

Друга частина проєкту — це літературна збірка Çöl’e s’evnıp (з урумської перекладається як “милуюся степом”). Збірка містить фольклорні тексти, сучасні літературні твори та переклади урумською мовою з підрядковим перекладом українською. Там також доступні аудіозаписи, на яких можна прослухати живу мову.

У ГО “Надазовські греки: уруми й румеї” нагадали, що вже 21 лютого в Україні відзначають Міжнародний день рідної мови та висловили сподівання, що президент з цієї нагоди підпише законопроєкт №14120.

Ініціатива закликає скоригувати переклад Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, аби посилити захист мов меншин, зокрема урумської, та забезпечити їхній розвиток. Документ передали на підпис президенту у грудні, однак його досі не підписали.

