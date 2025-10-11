Підтримати
В Україні створили систему координації евакуації та допомоги ВПО з окупованих і прифронтових територій

Євген Вакуленко
11 жовтня 2025 року в Україні запрацювала система координації евакуації та надання допомоги переселенцям з окупованих і прифронтових територій. Вона має розподілити обов’язки між установами та аналізувати потреби ВПО.

 

Про нову систему повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги”, — написала Юлія Свириденко.

Зокрема, процес евакуації людей тепер розподілили так:

  • Міністерство розвитку громад та територій відповідатиме за загальну координацію;
  • Міністерство соціальної політики — за супровід та реінтеграцію;
  • ДСНС — за безпеку, оповіщення та технічну сторону евакуації;
  • Місцеві адміністрації проводитимуть евакуації на місцях, організовуватимуть збірні пункти, оповіщення, реєстрацію, транспортування та розміщення людей;
  • Національна соціальна сервісна служба України координуватиме роботу соціальних працівників, психологів, юристів і медиків.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що для держави евакуація зазвичай завершується там, де зупинився потяг чи автобус. Для людини ж саме тут і починається найскладніше — пошук тимчасового прихистку й роботи, відновлення документів та подолання проблем зі здоров’ям.

