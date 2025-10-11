В Україні створили систему координації евакуації та допомоги ВПО з окупованих і прифронтових територій

Підтримайте Вільне Радіо
11 жовтня 2025 року в Україні запрацювала система координації евакуації та надання допомоги переселенцям з окупованих і прифронтових територій. Вона має розподілити обов’язки між установами та аналізувати потреби ВПО.
Про нову систему повідомляє прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
“Люди, які вимушені поїхати з дому через наближення активних бойових дій, мають отримати якісну турботу і супровід. Це допоможе максимально наблизити та покращити послуги”, — написала Юлія Свириденко.
Зокрема, процес евакуації людей тепер розподілили так:
Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо розповідали, що для держави евакуація зазвичай завершується там, де зупинився потяг чи автобус. Для людини ж саме тут і починається найскладніше — пошук тимчасового прихистку й роботи, відновлення документів та подолання проблем зі здоров’ям.