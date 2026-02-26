В Україні судитимуть акушера-гінеколога з Краматорська: його помилка могла призвести до інвалідності в дитини

Рішення суду. Ілюстративне фото: Unsplash

Перед судом постане акушер-гінеколог з Краматорська, якого звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків під час пологів у 2021 році. За версією слідства, це призвело до тяжких наслідків для новонародженого.

Про це повідомили в пресслужбі Донецької обласної прокуратури.

Слідство вважає, що в 2021 році під час пологів фігурант справи не забезпечив належного контролю за станом плода. У процесі народження немовля тривалий час перебувало в умовах кисневого голодування, що спричинило асфіксію і важке ураження центральної нервової системи.

Хлопчик вижив, однак він має статус людини з інвалідністю і ряд важких захворювань, потребує постійного медичного спостереження, спеціального харчування та догляду в спеціалізованому закладі.

У прокуратурі вважають, що своєчасне виявлення ускладнень і належні дії при веденні пологів могли б запобігти цим наслідкам.

“Дії лікаря призвели до тяжких наслідків для новонародженого. Прокуратура підтримує сім’ю і буде наполягати в суді на відповідному покаранні за скоєне”, — сказав в.о. керівника Краматорської окружної прокуратури Дмитро Мешков.

До суду стосовно лікаря направили обвинувальний акт, його звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків медичним працівником, що призвело до тяжких наслідків для неповнолітнього (частина 2 статті 140 ККУ).

За це в Україні карають обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років. Крім цього, суд може позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

