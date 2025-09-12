Приєднатись до спільноти
В Україні тепер можна замовити витяг про несудимість через інтернет: як саме це зробити

В'ячеслав Попович
Витяг про несудимість. Ілюстративне фото: УНІАН

Для українців стала доступною в онлайн-форматі нова державна послуга, тепер за допомогою “Дії” або “Єдиного вікна для громадян” на сайті МВС можна замовити витяг про несудимість. Таким чином можна отримати як витяг з апостилем, так і без нього.
Про нову послугу повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Для того, аби замовити витяг, потрібно авторизуватися у застосунку “Дія” або на порталі “Єдиного вікна для громадян” від МВС. Далі потрібно перейти до розділу “Довідки та витяги” та обрати “Витяг про несудимість”. Перед користувачем з’явиться електронна форма — там треба заповнити поля, вказавши необхідні дані. Можна обрати або паперовий, або електронний тип витягу.
Наприкінці оформлення заявки на паперовий витяг потрібно вказати, яким способом його зручно буде отримувати: через Укрпошту, кур’єрською доставкою або забрати особисто в офісі МВС.
Через “Єдине вікно для громадян” від МВС, додали у відомстві, можна оформити довідку без апостиля і з апостилем. Першу доведеться чекати до 30 днів, а другу — до 35 днів, весь процес можна відстежувати онлайн.
У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що формування витягів про несудимість є однією з найбільш популярних послуг, яку міністерство надає громадянам. У 2025 році українці вже замовили 44 тисячі паперових витягів, із яких понад 33,5 тис. — з апостилем.

Витяг про несудимість в Україні використовується при влаштуванні до органів державної влади, поліції, СБУ, до закладів освіти, охорони здоров’я та соц. захисту, для працевлаштування за кордоном та у сфері охорони або роботи з небезпечними матеріалами. Окрім цього, документ потрібен для отримання дозволу на зброю, опіку чи всиновлення дитини, оформлення громадянство України або права на постійне проживання тощо.

Апостиль — це спеціальний штамп, що підтверджує справжність підпису, печатки й повноважень посадовця, який видав документ. Він потрібен, аби витяг про несудимість визнавали за кордоном.

Нагадаємо, бахмутяни можуть звернутися до місцевого ЦНАПу, аби зареєструвати місце проживання на території громади. Послугою, зокрема, можна скористатися для дитини до 14 років. Журналісти Вільного Радіо розповіли, куди звертатися.

