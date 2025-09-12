Витяг про несудимість. Ілюстративне фото: УНІАН

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для українців стала доступною в онлайн-форматі нова державна послуга, тепер за допомогою “Дії” або “Єдиного вікна для громадян” на сайті МВС можна замовити витяг про несудимість. Таким чином можна отримати як витяг з апостилем, так і без нього.

Про нову послугу повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Для того, аби замовити витяг, потрібно авторизуватися у застосунку “Дія” або на порталі “ Єдиного вікна для громадян ” від МВС. Далі потрібно перейти до розділу “Довідки та витяги” та обрати “Витяг про несудимість”. Перед користувачем з’явиться електронна форма — там треба заповнити поля, вказавши необхідні дані. Можна обрати або паперовий, або електронний тип витягу.

Наприкінці оформлення заявки на паперовий витяг потрібно вказати, яким способом його зручно буде отримувати: через Укрпошту, кур’єрською доставкою або забрати особисто в офісі МВС.

Через “Єдине вікно для громадян” від МВС, додали у відомстві, можна оформити довідку без апостиля і з апостилем. Першу доведеться чекати до 30 днів, а другу — до 35 днів, весь процес можна відстежувати онлайн.

У Міністерстві внутрішніх справ зауважили, що формування витягів про несудимість є однією з найбільш популярних послуг, яку міністерство надає громадянам. У 2025 році українці вже замовили 44 тисячі паперових витягів, із яких понад 33,5 тис. — з апостилем.