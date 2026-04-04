В Україні відновили майже половину генерації електроенергії ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, яку Україна втратила через зимові атаки росіян. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Станом на початок квітня 2026 року українські енергетики відновили понад 4 ГВт генерації електроенергії ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Це майже половина від 9 ГВт генерації, яку Україна втратила через російські атаки по енергетичних об’єктах взимку 2025/2026 років.

Про відновлювальні роботи повідомляє міністр енергетики України Денис Шмигаль.

“Відновили після російських атак 85 % доступної потужності ТЕС та 66 % — ГЕС і ГАЕС. Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30 % усієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії”, — пише Денис Шмигаль.

Крім цього, в Україні встановили нові установки для зберігання енергії загальною потужністю 508 МВт, що, за словами міністра, у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024–2025 років.

Нагадаємо, Уряд виділив Донеччині 53,3 млн грн на введення в експлуатацію чотирьох когенераційних установок до наступного опалювального сезону. Установки, згідно з задумом, повинні будуть забезпечити теплом та світлом лікарні, школи та інші критично важливі об’єкти впродовж зими 2026-2027.