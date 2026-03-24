В Україні викрили ймовірну агентурно-бойову мережу Росії, яка готувала теракти та замовні вбивства на сході

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Правоохоронці викрили ймовірних агентів Росії, які збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства, зокрема у Краматорському та Покровському районах. За даними слідчих, серед цілей окупантів були також радник міністра оборони Сергій Стерненко та росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.
Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, до складу мережі входили 10 людей. Вони збирали інформацію про місця дислокації, переміщення, озброєння, техніку та особовий склад ЗСУ у Краматорському й Покровському районах, а також на Харківщині. Крім того, вони фіксували наслідки ударів Росії та передавали зібрані дані через месенджери своїм кураторам.
Як уточнив генпрокурор, у Краматорську агенти отримали завдання встановити заклад харчування, де часто перебувають українські військові. Надалі вони планували там скоїти теракт. Для цього їм скинули вибуховий з безпілотника у заздалегідь визначеному місці. Водночас у прокуратурі Донеччини зазначили, що четверо із завербованих були місцевими. У 2025 році російський військовий завербував їх для збору розвідувальної інформації.
Координував їхню діяльність 56-річний житель Білозерського, кажуть правоохоронці. Одним із членів групи був на той момент 17-річний хлопець, який діяв окремо.
“Під час допиту чоловік також зізнався, що торік, виконуючи черговий наказ куратора, він підірвав вибухівку на автостоянці в одному з населених пунктів області”, — додали у прокуратурі Донеччини.
Слідство також з’ясувало, що фігуранти готували вбивства відомих людей у різних регіонах України. Серед них — радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин, боєць РДК Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.
“Для підготовки злочинів вони відстежували адреси проживання та маршрути пересування майбутніх жертв. Зібрану інформацію узагальнював і передавав представникам спецслужб РФ завербований ворогом судовий експерт із Полтави”, — кажуть правоохоронці.
Вони уточнили, що під час проведеної спецоперації вдалося ліквідувати озброєного кілера, який чинив збройний опір. За даними прокуратури, він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Донецької області, а згодом його відправили на підконтрольну уряду України територію, де він мав виготовляти й закладати саморобні вибухові пристрої.
Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби. Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:
Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Слов’янську суд виніс вирок місцевому жителю, який під час війни публікував у мережі відео з розташуванням українських військових. Суд спочатку призначив 5 років позбавлення волі, але покарання змінили на 3 роки випробувального терміну.