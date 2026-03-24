В Україні викрили ймовірну агентурно-бойову мережу Росії, яка готувала теракти та замовні вбивства на сході

Затримання ймовірних учасників агентурно-бойової мережі Росії. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили ймовірних агентів Росії, які збирали розвіддані про Сили оборони України, готували теракти та замовні вбивства, зокрема у Краматорському та Покровському районах. За даними слідчих, серед цілей окупантів були також радник міністра оборони Сергій Стерненко та росіянин Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, до складу мережі входили 10 людей. Вони збирали інформацію про місця дислокації, переміщення, озброєння, техніку та особовий склад ЗСУ у Краматорському й Покровському районах, а також на Харківщині. Крім того, вони фіксували наслідки ударів Росії та передавали зібрані дані через месенджери своїм кураторам.

Як уточнив генпрокурор, у Краматорську агенти отримали завдання встановити заклад харчування, де часто перебувають українські військові. Надалі вони планували там скоїти теракт. Для цього їм скинули вибуховий з безпілотника у заздалегідь визначеному місці. Водночас у прокуратурі Донеччини зазначили, що четверо із завербованих були місцевими. У 2025 році російський військовий завербував їх для збору розвідувальної інформації.

Координував їхню діяльність 56-річний житель Білозерського, кажуть правоохоронці. Одним із членів групи був на той момент 17-річний хлопець, який діяв окремо.

“Під час допиту чоловік також зізнався, що торік, виконуючи черговий наказ куратора, він підірвав вибухівку на автостоянці в одному з населених пунктів області”, — додали у прокуратурі Донеччини.

Що ще зʼясували правоохоронці

Слідство також з’ясувало, що фігуранти готували вбивства відомих людей у різних регіонах України. Серед них — радник міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також росіянин, боєць РДК Ілля Богданов, який з 2014 року воює за Україну.

“Для підготовки злочинів вони відстежували адреси проживання та маршрути пересування майбутніх жертв. Зібрану інформацію узагальнював і передавав представникам спецслужб РФ завербований ворогом судовий експерт із Полтави”, — кажуть правоохоронці.

Вони уточнили, що під час проведеної спецоперації вдалося ліквідувати озброєного кілера, який чинив збройний опір. За даними прокуратури, він пройшов підготовку на тимчасово окупованій території Донецької області, а згодом його відправили на підконтрольну уряду України територію, де він мав виготовляти й закладати саморобні вибухові пристрої.

Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, диктофони, комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби. Затриманим повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою людей в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 — колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою людей;

ч. 2 ст. 114-2 — несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 — готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою людей;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Слов’янську суд виніс вирок місцевому жителю, який під час війни публікував у мережі відео з розташуванням українських військових. Суд спочатку призначив 5 років позбавлення волі, але покарання змінили на 3 роки випробувального терміну.