Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, яким підвищать державну допомогу сім’ям з дітьми. З 1 січня 2026 року одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Серед іншого, запровадять й нові види підтримки для малечі.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13532.

За документ проголосували 294 народні депутати. Серед пунктів закону, зокрема, підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини до 50 тисяч гривень (наразі — 41 280 грн) — це з 1 січня 2026 року. Гроші можна буде отримати одразу, а не частинами.

Для жінок, які народили дитину, але не мають трудового стажу, зростуть виплати до 7 тисяч гривень на місяць (наразі ця виплата становить менш як 1 тис. грн).

Таку ж щомісячну допомогу можуть отримати батьки або бабусі чи дідусю, які доглядають за дитиною до її одного року. Якщо малеча має інвалідність — виплата становитиме 10 500 гривень на місяць.

Також закон врегулює перехідний період: якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився 1 рік, батьки продовжуватимуть отримувати поточну виплату (860 гривень) і додатково отримуватимуть нову допомогу в розмірі 7 тисяч гривень на місяць, доки дитині не виповниться рік.

Серед іншого, закон передбачає нову програму “єЯсла”. Після першого року життя дитини батьки зможуть обирати: повернутися на роботу або залишитися з малюком удома до трирічного віку. У разі виходу на роботу можна отримувати компенсацію за дитсадок, гуртки чи інші послуги догляду — до 8 тисяч гривень щомісяця (12 000 — для дитини з інвалідністю).

Якщо ж дитину доглядають вдома, за мамою чи татом збережеться виплата ЄСВ до досягнення дитиною трирічного віку.

Також передбачені зміни для “Пакунка малюка”. Замовити його буде вже з 36-го тижня вагітності (наразі — тільки після пологів). Його надаватимуть, як і раніше, у натуральній формі або грошовою компенсацією.

Окрім цього, діятиме програма “Пакунок школяра”, яка передбачає по 5 тисяч гривень на кожного першокласника. Це одноразова підтримка.

