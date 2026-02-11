В Україні запровадять загальнонаціональну хвилину мовчання: Рада ухвалила закон

Хвилина мовчання. Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт, за яким проводитимуть щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання на законодавчому рівні.

Про це повідомили у Верховній Раді.

Там розповіли, що ухвалений в цілому законопроєкт № 14144 покликаний усунути технічні перепони та офіційно дозволити містам і громадам використовувати національну систему оповіщення для оголошення хвилини мовчання. Робитимуть це щоденно — о 9-й ранку.

За документ проголосували 260 парламентарів.

Водночас, як йдеться у картці законопроєкту, органи державної влади й місцевого самоврядування мають забезпечувати інформування про початок і звершення загальнонаціональної хвилини мовчання на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їхнього управління.

Також оголошення мають проводити через медіа — незалежно від форми власності, системи оповіщення й інформування у сфері цивільного захисту.

Зазначимо. щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у телеграм, інстаграм чи фейсбук. Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.