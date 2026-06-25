Ремонт газової труби. Ілюстративне фото: "Донецькоблгаз"

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Мінекономіки 24 червня переглянуло критерії визначення підприємств, які мають критичне значення для економіки, а тому — можуть бронювати своїх співробітників від мобілізації. Зміни торкнулися агробізнесу, лісових господарств, а також вимог до рівня оплати праці.

Оновлені критерії визначення критичності підприємств, установ та організацій прописали у наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Для агробізнесу вдвічі зросла мінімальна площа оброблюваних угідь. Раніше для статусу “критичного” було достатньо 500 гектарів, тепер — мінімум 1000. Також вдвоє зріс поріг річного доходу від 20 млн грн до 40 млн. З’явилася нова обов’язкова вимога — потрібно буде отримати копію податкового розрахунку з підтвердженням від органу контролю.

Два підкритерії скасували: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств — також.

Змінилися також вимоги до лісгоспів. Ті з них, які хочуть стати “критичними”, повинні мати в користуванні не менш як 2500 гектарів землі (попередня вимога — 500). Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 людей, однак тепер до нього додали обов’язкову фінансову умову: річний дохід від 10 мільйонів гривень. З профільних КВЕД вилучили мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Також у Мінекономіки оновили зарплатні критерії: тепер підприємства з понад 50 працівниками мають платити зарплату вдвічі вищу за середню по країні, компанії від 20 працівників і представництва нерезидентів — утричі. Для підприємств у трьох і більше областях — мінімум 10 працівників і сплата податків та ЄСВ від 24 тис. грн у кожній області за останні три місяці. Виробники української техніки та обладнання отримають статус, якщо їхня продукція є в переліку Мінекономіки та частково компенсується з бюджету.

Нагадаємо, на 1 червня 2026 року в Донецькій області налічується 216 підприємств, організацій та установ зі статусом критично важливих — вони мають право бронювати військовозобов’язаних працівників від мобілізації. За травень перелік зазнав змін: чотири компанії втратили це право, сім — отримали. Журналісти Вільного Радіо опублікували актуальний список цих підприємств у окремому матеріалі.