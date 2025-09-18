Повернені в Україну тіла під час репатріаційних заходів. Фото: Коордштаб

В Україну у межах репатріаційних заходів повернули 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Там кажуть, що найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Нагадаємо, 14 червня вдалося повернути 1200 тіл полеглих українців, а за три дні до цього — 11 червня — також вдалося повернути тіла 1212 полеглих військовослужбовців.

Вже 16 червня відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно з домовленостями у Стамбулі. В Україну вдалося повернути ще 1245 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.

Водночас керівник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами одноосібно диктувати параметри обмінного процесу.