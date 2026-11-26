Репатріація, 26 листопада 2026 року. Фото: Коордштаб

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26 листопада до України повернули 250 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовим.

Про це повідомили у Координаційному штабі.

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ проведуть необхідні експертизи для ідентифікації загиблих.

“Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України”, — заявили у штабі.

У Координаційному штабі також висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Нагадаємо, 13 серпня до України повернули 261 тіло загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовим.