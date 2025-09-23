В Україну вдалося повернути понад півтори тисячі викрадених Росією дітей, про ще понад 300 РФ не надає інформації — Зеленський

Росія викрадає українських дітей, фото: Нацполіція

Станом на вересень 2025 року за гуманітарною програмою Bring Kids Back UA до України вдалося повернути 1625 викрадених Росією дітей. Росіяни вивозили їх з тимчасово окупованих територій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку 23 вересня, пише Радіо Свобода.

Зеленський назвав справедливим і символічним, що перше обвинувачення, за яким Міжнародний кримінальний суд видав ордер щодо президента РФ Володимира Путіна, стосувалося злочинів проти дітей. Він подякував країнам, які підтримали виконання цього ордеру.

“Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та пітримці партнерів 1625 українських дітей вже вдалося повернути до України. Кожне повернення – це успіх, врятована дитина. Але це також виклик, тому що дитину треба реінтегрувати й захистити від травми, яку вона пережила”, – сказав він.

Зеленський повідомив про запуск механізму відстеження, щоб “зібрати всі дані про наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях”.

“Росія приховує правду, тому ця робота є критично важливою. Йдеться про фінансування пошуку, обробки інформації та забезпечення притягнення винних до відповідальності”, – уточнив він.

За словами Зеленського, депортовані Росією з України діти є жертвами “подвійного злочину”.

“Спершу (Росія – ред.) їх викрала й депортувала, а зараз намагається вкрасти все, що вони мають всередині: їхню культуру, характер, їхні зв’язки з сім’ями та ідентичність”, — сказав президент.

Він закликав до санкційного тиску на причетних до депортації дітей до Росії, а також спроб їх перевиховання.

“Все це відомо: табори, де викрадених дітей вчать ненависті, причетні інституції, навіть структури російської державної церкви, які використовуються, щоб стерти українську ідентичність дітей. Всі, хто не заплющує очі і діє у відповідь, захищає людяність. Всі в Росії, хто причетні до викрадення, перевиховання та насильства щодо дітей, будуть піддані санкціям”, – додав голова держави.

Зеленський нагадав, що Україна на зустрічі в Туреччині передала російській стороні початковий список із 339 депортованих дітей. Наразі, за його словами, Росія не зробила “майже нічого”, зокрема, не надала реальної інформації щодо цих дітей ані Києву, ані міжнародним організаціям.

Нагадаємо, у березні 2025 року в секретаріаті уповноваженого з прав людини повідомляли, що за час відкритої війни Україна повернула 1243 дитини з Росії та окупації.