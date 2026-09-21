В уряді розповіли, як працюватимуть лікарні за жовтого та червоного рівнів небезпеки

Медичний кабінет. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Кабмін затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від жовтого чи червоного рівнів повітряної загрози. Разом із тим урядовці доручили посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, під час жовтого рівня повітряної небезпеки лікарні продовжуватимуть роботу. Однак там мають забезпечити повний доступ працівникам, пацієнтам та відвідувачам до укриттів.

Водночас у разі червоного рівня загрози пацієнти та лікарі мають перейти до сховку. Допомогу продовжать надавати, якщо існує загроза життю людини — під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Тих, кого неможливо перемістити, продовжать лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Також в укриттях можна надавати медичну допомогу, відпускати препарати та розміщувати пацієнтів.

Разом із тим екстрена медицина працюватиме безперервно: пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби прийматимуть виклики, а бригади виїздитимуть до людей.

Окрім цього, додав Корецький, урядовці доручили посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням.

Нагадаємо, з березня 2026 року підвал амбулаторії №4 Центру первинної медико-санітарної допомоги у Краматорську реконструюють під протирадіаційне укриття. Але щоб завершити роботи, підряднику знадобилося замовити додаткові послуги. Разом із ними облаштування укриття може обійтися місцевому бюджету в понад 22,7 млн грн.