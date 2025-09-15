Як витрачатимуть держбюджет України у 2026 році

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Його передають на розгляд Верховної Ради. Пріоритетом бюджету у наступному році будуть безпека й оборона, а також “соціальна стійкість”.

Про це розповіла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Розмір видатків держбюджету на наступний рік сягає 4,8 трильйона гривень — це на 415 мільярдів більше, аніж це було в проєкті бюджету на 2025 рік. Також мають зрости доходи — до 2,82 трильйона гривень, що на 446 мільярдів більше, ніж торік.

За словами Свириденко, дефіцит бюджету прогнозується на рівні до 18,4% ВВП, а це на 3,9% менше, ніж торік. Потреба у зовнішньому фінансуванні — 2 трильйони 79 мільярдів гривень.

Держбюджет України у 2026 році: на що витрачатимуть

Пріоритетом бюджету будуть безпека й оборона, а також соціальна стійкість, наголосила Юлія Свириденко. Вона каже, що усі власні надходження та запозичення уряд спрямовує на Сили оборони. Це, зокрема, включає грошове забезпечення військових і підтримку їхніх родин, посилення протиповітряної оборони, розроблення й виготовлення власної зброї, зокрема дронів.

Так, на оборону у 2026 році планують виділити 2,8 трильйона гривень — це 27,2% усього ВВП, що на 168,6 мільярда більше, ніж виділялося на 2025 рік.

На виробництво української зброї планують виділити щонайменше 44,3 мільярда гривень. Це включатиме виготовлення боєприпасів, ракет, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки.

На освіту спрямують 265,4 мільярда гривень, що 66,5 мільярда більше, ніж торік. Ця сума передбачає підвищення середньої зарплати педагогів на 50% двома етапами — на 30% з 1 січня 2026-го та на 20% — з 1 вересня 2026-го.

Також в Україні планують запровадити безоплатне харчування для 4,4 мільйона школярів 1-11 класів із 1 жовтня 2026. А ще удвічі збільшити стипендії для понад 163 тисяч студентів.

На науку наступного року виділять 19,9 мільярда гривень. Це передбачатиме підтримку проєктів молодих вчених і найкращих наукових установ, створення центрів оборонних досліджень, виконання розробок на замовлення бізнесу.

На охорону здоров’я спрямують 258 мільярдів гривень. Цим коштом мають збільшити зарплати лікарям первинної та екстреної медичної допомоги до 35 тисяч гривень, а також медикам прифронтових регіонів.

Інші статті витрат запланували так:

пенсійне забезпечення — 1 трильйон 27 мільярдів гривень;

соціальна сфера — 467,1 мільярда гривень;

ветеранська політика, допомога з інтеграцією в суспільстві — 17,9 мільярда гривень;

регіони — 871,9 мільярда гривень;

підтримка бізнесу — 41,5 мільярда гривень;

агропромисловий комплекс — 13,1 мільярда гривень;

культура — 4,7 мільярда гривень;

публічні інвестиції для відновлення та модернізації України — 45,9 мільярда гривень

Нагадаємо, 13 серпня уряд запустив 10-річну комплексну програму підтримки прифронтових регіонів України. Ініціатива включатиме п’ять напрямків роботи — люди, бізнес, житло, безпека та здоров’я. Такою допомогою планують охопити загалом 6,6 мільйона людей.