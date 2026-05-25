В уряді спростили доступ до освітніх пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції гідності

Уряд спростив отримання пільг для дітей ветеранів ЗСУ та постраждалих учасників Революції гідності на навчання в коледжах та вишах. Відтепер витяг із Реєстру ветеранів дозволили використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій в окремих випадках.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Там розповіли, що тепер діти ветеранів та постраждалих учасників Революції гідності під час оформлення пільги на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір:

або посвідчення УБД одного з батьків;

або витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків.

У цьому випадку витяг із Реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД.

Як оформити пільгу на навчання

Як пояснили в Міноборони, отримати витяг можна безоплатно, швидко і незалежно від місця реєстрації – або дистанційно через портал “Дія”, або у паперовому вигляді в Центрі надання адміністративних послуг.

У разі, якщо такий витяг самостійно замовляє дитина ветерана віком до 23 років (або її представник), до запиту обов’язково потрібно додати довідку про здобувача освіти з бази Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Що містить витяг із Реєстру ветеранів

На запит заявника витяг формується в електронній або паперовій формі. Документ містить унікальний електронний ідентифікатор для перевірки правдивості.

Також відтепер витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів містить додаткові корисні відомості: який саме орган чи комісія надали людині статус ветерана, дату його присвоєння та юридичні підстави.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанову, яка має спростити отримання статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та членів сім’ї загиблих захисників. Документ змінює одразу п’ять процедур — від подання заяв онлайн до скасування медичних експертиз.