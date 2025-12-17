Очільник Маріупольської МВА Вадим Бойченко. Фото: Вільне Радіо

Президент України призначив мера Маріуполя Вадима Бойченка начальником Маріупольської міської військової адміністрації Донецької області.

Про це йдеться у розпорядженні №148 на офіційному сайті голови держави.

Раніше — 16 квітня 2025 року — глава держави підписав указ про утворення військових адміністрацій, зокрема, в Маріуполі. Тоді, попри утворення ВА, Бойченко продовжив виконувати обов’язки голови громади.

“Я був, є та залишаюся головою міста-героя Маріуполя. Я обраний людьми Маріуполя й виконую свої обов’язки на цій посаді. Як працювали, так і працюємо.

Скажімо так, якщо будуть пропозиції очолити військову адміністрацію — ми її розглянемо. Поки не кажемо “ні” та “так”. Ми готові до будь-якого рішення”, — коментував Вільному Радіо Вадим Бойченко.

Тим часом міська рада Маріуполя продовжувала розпоряджатися бюджетним коштом. Вони мали б роботи це допоки не з’явиться очільник військової адміністрації.

Оновлено: Вадим Бойченко прокоментував своє призначення на посаду керівника Маріупольської ВА. За його словами, одним із перших рішень на новій посаді стане затвердження цільової програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин.

“Статус міської військової адміністрації знімає обмеження, які існували через непрацюючий депутатський корпус. Це дозволяє у співпраці з Урядом та міжнародними партнерами не лише зберегти та вдосконалити вже наявні програми, а й запустити нові – саме ті, на які чекає громада. Про всі рішення та програми буду інформувати детально”, — написав посадовець.

Нагадаємо, Вільне Радіо розповідало, як міський голова Маріуполя Вадим Бойченко будував кар’єру, хто підтримував його політично, за що посадовця критикують і що він робить для маріупольців зараз.