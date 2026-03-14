Донецький аеропорт. Фото АрміяInform

На партійному форумі в Ростові ватажок “ДНР” Денис Пушилін та віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін пообіцяли відновити авіасполучення на окупованих частинах Донеччини. Подібні заяви вони роблять вже не вперше.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з окупаційних джерел.

Що відомо

12 березня на форумі “Єдиної Росії”, який відбувся в Ростові-на-Дону, тема відновлення “нових регіонів” стала основною.

Ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що підготовчі роботи для відновлення аеропортів Донецька та Маріуполя вже ведуться. За його словами, проєкт має стати частиною “народної програми” панівної російської партії. Він додав, що безпосереднє будівництво та введення об’єктів в експлуатацію стануть можливими після нормалізації безпекової ситуації.

Пушилін дає коментар російському медіа. Скриншот: Вільне Радіо

“Ведуться всі підготовчі роботи, а якщо це ще й «Єдина Росія» включить у народну програму, [значить], щойно це стане можливим з точки зору безпеки, аеропорту Донецька та аеропорту Маріуполя, звісно, бути”, — сказав Пушилін.

Зі свого боку віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін додав, що технічних перешкод для швидкого початку робіт немає, і польоти можуть розпочатися протягом року після стабілізації фронту.

Зазначимо, про плани відновити аеропорти на тимчасово непідконтрольній частині Донеччини окупаційна влада й посадовці з Росії говорять вже не вперше. Так, у 2024 році ватажок т.з. “ДНР” заявляв, що упродовж 2025-го у псевдореспубліці розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію з відновлення аеропорту у загарбаному Донецьку. А російський віцепрем’єр Хуснуллін раніше казав, що підготовчі роботи з відновлення аеропорту в окупованому Маріуполі мають розпочатися не раніше за 2026 рік.

Раніше журналісти Вільного Радіо розповідали, як Донецький аеропорт пройшов шлях від символу розвитку українського сходу до місця запеклих боїв за Україну.