Вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати вже на цьому тижні, — Свириденко

Богдан Комаровський
Освітяни зможуть отримати перші підвищені зарплати, які анонсували на початку січня, вже цього тижня. Наступне зростання обіцяють на початку вересня 2026-го. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко. 

За її словами, анонсовані на початку січня 2026-го підвищені на 30% зарплати для вчителів по всій країні почнуть виплачувати вже цього тижня. Разом з тим цьогоріч збережуться додаткові доплати — 2000 грн для всіх освітян та 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

“Доручила Міністерству освіти та науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування”, — написала посадовиця. 

Вона уточнила: якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію від фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85

Також Юлія Свириденко зазначила, що додаткове зростання зарплат на 20% запланували на 1 вересня для всіх категорій педагогів.

