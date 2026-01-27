Вчителі по всій країні почнуть отримувати перші підвищені зарплати вже на цьому тижні, — Свириденко

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Освітяни зможуть отримати перші підвищені зарплати, які анонсували на початку січня, вже цього тижня. Наступне зростання обіцяють на початку вересня 2026-го.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, анонсовані на початку січня 2026-го підвищені на 30% зарплати для вчителів по всій країні почнуть виплачувати вже цього тижня. Разом з тим цьогоріч збережуться додаткові доплати — 2000 грн для всіх освітян та 4000 грн для вчителів прифронтових громад.

“Доручила Міністерству освіти та науки разом із керівниками ОВА та місцевою владою пропрацювати питання в кожному регіоні. Виплати повинні бути вчасно і в повному обсязі — як завжди, на основі державної освітньої субвенції та доплат органів місцевого самоврядування”, — написала посадовиця.

Вона уточнила: якщо під час розрахунків виникають запитання або потрібні уточнення, громади можуть отримати консультацію від фахівців МОН за гарячою лінією: (044) 481-47-85.

Також Юлія Свириденко зазначила, що додаткове зростання зарплат на 20% запланували на 1 вересня для всіх категорій педагогів.

Нагадаємо, у 2025-му понад 7,2 тисячі вчителів з Донецької області отримали доплати до своєї зарплати.