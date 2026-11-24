Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У понад 2,5 раза зменшилась кількість педагогів, які зараз працюють у школах Донецької області. Молодих фахівців серед них втричі менше, ніж педагогів пенсійного віку.

Про кількість учителів у школах Донеччини повідомили в Департаменті освіти та науки Донецької ОДА на запит Вільного Радіо.

За даними департаменту, у 2026–2027 навчальному році у школах Донецької області працюють 5772 вчителі. 312 (приблизно 5%) з них — це молоді фахівці, які мають стаж викладання до трьох років. Частка ж педагогів пенсійного віку цьогоріч становить 16%.

До повномасштабного вторгнення у 2021–2022 навчальному році в закладах загальної середньої освіти Донецької області працювали 14 227 педагогів.

Нагадаємо, влада Покровська пояснила, чому хоче приєднати чотири сільські школи громади до Гришинської гімназії.