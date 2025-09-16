Кадровий резерв вчителів від МОН: як працює ініціатива, хто може долучитися

Кадровий резерв вчителів. Ілюстративне фото: НУШ

МОН запустив кадровий резерв для вчителів у прифронтових громадах, де з вересня 2025-го закрили школи. Ініціативою хочуть зберегти педагогів у системі освіти — їх забезпечать середньою заробітною платою та навчанням.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Кадровий резерв вчителів: що це та хто може долучитися

Долучитися до кадрового резерву можуть педагоги, яких перевели на “простій” після закриття деяких шкіл у прифронтових регіонах України з 1 вересня 2025-го. Йдеться про заклади у громадах:

Донецької області;

Дніпропетровської області;

Запорізької області;

Луганської області;

Сумської області;

Миколаївської області;

Одеської області;

Харківської області;

Херсонської області;

Чернігівської області.

У межах ініціативи вчителю можуть виплачувати середню заробітну плату — не менше ніж 2/3 посадового окладу на день оголошеного “простою”. Кошти вони отримають з дати підписання договору про працевлаштування. Він може тривати до виходу вчителя з кадрового резерву або ж до завершення воєнного стану та ще шість місяців після.

Також участь у резерві передбачає проходження навчання за Типовою програмою, затвердженою МОН. Після цього вчителю стануть доступними пропозиції щодо працевлаштування в школі на деокупованій території.

Як потрапити до кадрового резерву вчителів

У педагога є два шляхи, за якими він може потрапити до кадрового резерву:

звернутися до управління освіти та подати документи через АІКОМ у створеному кабінеті;

самостійно створити кабінет, попередньо отримавши заявку з пропозицією реєстрації через АІКОМ від школи, де педагог перебуває на “простої”.

Відеоінструкції щодо подання заявки до резерву можна знайти за цим посиланням.

Ініціатива має два етапи участі:

Перший крок: до 30 вересня 2025 року підписати договір з відділом освіти. Після цього перша когорта вчителів переходить до навчання: у жовтні розпочнеться базовий курс обсягом 60 годин, а в листопаді-грудні — поглиблені фасилітовані курси.

Згодом, вже з січня 2026 року, педагоги з кадрового резерву долучатимуться до практичної роботи, зокрема до програм із подолання освітніх втрат учнів.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025-го уряд не фінансує школи, у яких навчаються менш ніж 45 учнів. Місцева влада самостійно вирішуватиме, чи закрити заклади освіти, чи залишити та утримувати їх коштом свого бюджету.