Велоодяг – хіба потрібна спеціальна амуніція?

Ви придбали велосипед для катання по місту, або у вас давно є улюблений двоколісний транспорт і ви з задоволенням на вихідних катаєтеся в парку чи виїздите за місто. Але в будь-якому випадку, це такі собі аматорські подорожі, які не потребують особливої амуніції. Хоча… без шолому кататися на велосипеді (навіть у місті, навіть за умов невеликої швидкості) заборонено. Тому спеціальний шолом у вас має бути.

А якщо для вас велосипедний спорт катання на далекі відстані чи в складних умовах (гори, бездоріжжя) – це для вас стиль життя, то вам потрібний і спеціальний велоодяг, який має відповідати певним стандартам і виконувати певні функції. Де його придбати? В інтернет магазині Лісопед. Тут представлені колекції відомих виробників, тому підібрати вийде вело одяг для всієї сім`ї: і для тата, і для мами, і для дитини.

Для захисту і комфорту

На відміну від спеціальної амуніції, яку використовують ті хто катається на мотоциклах, велоодяг немає стільки ступенів захисту. Захисні функції він виконує, але не на такому рівні і це зрозуміло. Бо тут різні умови щодо швидкості і стилю їзди. Велоодяг захищає від:

Сонця, вітру, дощу;

Холоду;

Подряпин.

Безперечно, амуніція велосипедиста також включає рукавиці, які захищають руки від травмування, наколінники (за потреби), спеціальні накладки на руки тощо. Завдання шолому – максимально убезпечити голову велосипедиста навіть при падінні з транспортного засобу або при ДТП.

В залежності від стилю їзди, формату та самого велосипеда (спортивний, гірський, шосейний) обирають підходящий велоодяг. Хтось зупиняється на спеціальних лосинах та майці (для літнього періоду), хтось обирає спеціальні комбінезони. Для прохолодного періоду виробники пропонують куртки з легкого але надійного матеріалу, який здатний захистити і від холоду, і від дощу.

Головне, щоб велоодяг не зменшував ваші аеродинамічні показники. Саме тому для його виготовлення використовуються спеціальні матеріали, а шоломи мають особливу форму, яка адаптована до катання навіть на великій швидкості без зменшення аеродинаміки.

Куртки та майки оснащені спеціальним кишенями де зручно зберігати документи, рукавиці чи навіть пляшку з водою. Щодо самих матеріалів, то вони відіграють роль такого собі клімат контролю, поглинають вологу, захищають від сонячних променів і створюють максимальний комфорт за будь-який погодних умова. Пам’ятаємо, що мова про снігопади чи мінусову температуру не йде, бо в зимовий період навіть затяті велосипедисти пересідають на автомобілі. Тому вело одяг, як правило розрахований на створення комфорту під час весняно-літньо-осіннього періоду. І різноманітні елементи вело одягу, як і спеціальні додаткові аксесуари, представлені у широкому виборі на сайті Lisoped, що дозволяє придбати все необхідне для комфортного і безпечного катання на велосипеді всім, незалежно від віку та стилю їзди.