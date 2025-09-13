Ілюстративне фото: Getty Images

Під час візиту до Києва міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер оголосила про новий пакет фінансової підтримки України. Він допоможе країні пройти холодний сезон і підтримати людей у прифронтових громадах.

Про це повідомили на сайті уряду Великої Британії.

Загалом до України надійде 142 мільйони фунтів. З них 100 мільйонів підуть на гуманітарну допомогу — ремонт водопостачання та опалення, екстрену підтримку людей, які постраждали від атак Росії, та допомогу найуразливішим верствам населення. Частину коштів витратять на забезпечення робочих місць і нагальних потреб громад.

Ще 42 мільйони фунтів підуть на енергетику. Ці кошти допоможуть відремонтувати пошкоджені мережі та посилити захист газової та електроінфраструктури, щоб українці могли пережити зиму без перебоїв.

Раніше ми розповідали, що близько 89% житлового фонду в Краматорську вже підготували до опалювального сезону 2025–2026 років. На самих же котельнях тривають профілактичні та відновлювальні роботи.