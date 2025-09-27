Підтримати
Ветерани та їхні близькі можуть отримати грант на власний бізнес: деталі

Валерія Пащенко
Ветерани та їхні родини можуть отримати грант на власний бізнес. Ілюстративне фото: veteran.com.ua

Ветерани, їхні рідні та сім’ї загиблих захисників і захисниць мають змогу отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу. Подати заявку можна до 6 жовтня.

Про це розповіли у Мінветеранів.

Участь у грантовій програмі можуть взяти:

  • ветерани, зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
  • члени сімей загиблих ветеранів та захисників і захисниць України, також зареєстровані як фізичні особи-підприємці;
  • дружина або чоловік ветерана, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів у суспільне життя та підтримку їхнього фізичного і психічного здоров’я;
  • юридичні особи (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки, якщо серед засновників, учасників або власників є ветеран, член сім’ї загиблого або дружина/чоловік ветерана за умовою реінтеграційного проєкту.

Учасників відбиратимуть у три етапи: після перевірки документів незалежні експерти оцінюватимуть заявки, а потім відбудеться публічна презентація бізнес-ідей. Переможців оголосять 1 грудня 2025 року, а гранти можна буде використати для будь-якого бізнес-напрямку.

Зразки заявок і детальна інформація доступні на сайті Мінветеранів.

Грантова програма “ВАРТО БІЛЬШЕ” реалізується за підтримки Українського ветеранського фонду та агровиробничої компанії KERNEL. 

