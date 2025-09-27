Підтримайте Вільне Радіо
Ветерани, їхні рідні та сім’ї загиблих захисників і захисниць мають змогу отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень для започаткування або розвитку власного бізнесу. Подати заявку можна до 6 жовтня.
Про це розповіли у Мінветеранів.
Участь у грантовій програмі можуть взяти:
Учасників відбиратимуть у три етапи: після перевірки документів незалежні експерти оцінюватимуть заявки, а потім відбудеться публічна презентація бізнес-ідей. Переможців оголосять 1 грудня 2025 року, а гранти можна буде використати для будь-якого бізнес-напрямку.
Зразки заявок і детальна інформація доступні на сайті Мінветеранів.
Грантова програма “ВАРТО БІЛЬШЕ” реалізується за підтримки Українського ветеранського фонду та агровиробничої компанії KERNEL.
