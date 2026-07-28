Наталя Кукоба. Фото:Платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Наталю Кукобу з Харківщини. З чоловіком Сергієм вони познайомилися ще у школі — і прожили все життя разом. 5 березня 2023 року разом і загинули: везли продукти для жителів прикордонного села Бударки, коли російська армія вдарила по їхній автівці керованою ракетою.

Історію Наталі опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Наталя Кукоба народилася в селі Черняків Чугуївського району в родині з шістьма дітьми. Після одруження переїхала в Бударки до чоловіка Сергія, з яким познайомилася ще у школі. У 18 років народила першу доньку.

Наталя працювала продавчинею у власному магазині, а її коханий — фермером. У 2010 році родина переїхала до Вовчанська.

Старша донька Наталя згадує батьків як невіддільне одне від одного.

“Між батьками були чудові дружні стосунки, відчувалася легкість, відсутність напруги. Вони завжди підхоплювали спонтанні ідеї кудись поїхати. Коли ми з сестрою переїхали в Харків, кожні вихідні поверталися у Вовчанськ. Там тато вже чекав із замаринованим м’ясом, а мама — з власноруч спеченими тортами, рулетами чи пиріжками”, — розповідає донька.

Наталя була турботливою і доброю — вчила доньок бути привітними. Донька пам’ятає її гарною жінкою з красивим волоссям і чудовою фігурою.

З перших днів повномасштабної війни Бударки, що на кордоні з Росією, опинилися під ударом: у селі зникло світло, перестали працювати крамниці. Тому 5 березня 2023 року подружжя завантажило продукти для свекрухи та її односельців і вирушило з Вовчанська.

На в’їзді до Бударків російські окупанти з території РФ вдарили по автівці протитанковою керованою ракетою. Снаряд розірвав машину навпіл. Наталі було 45 років.

“Забрати тіла нам допомогли українські військові. Привезли у Вовчанськ. Над містом висіли російські дрони, пересуватися було небезпечно, ритуальні служби не працювали. Приїхала така красива ритуальна машина. Було враження, що батьки, як наречені, просто поїхали від нас у якусь мандрівку”, — розповіла донька.

У Наталі залишилися двоє братів, дві сестри, дві доньки, онук Єгор та онука Марія.

Світла пам’ять.