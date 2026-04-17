Кладовище в Лимані, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Відсьогодні додаткові заходи безпеки планують застосувати поблизу кладовищ і на автошляхах. Зокрема, правоохоронці не допускатимуть людей до заборонених для відвідування цвинтарів.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” повідомив перший заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Анатолій Серединський.

“Традиційно через тиждень після Великодня ми вшановуємо памʼять померлих. Це супроводжується перебуванням великої кількості громадян на кладовищах та духовенства. Відповідно, поліція уже від сьогодні посилює заходи безпеки біля таких обʼєктів. Посилюємо заходи безпеки також на автошляхах”, — розповів правоохоронець.

Він пояснив рішення запровадити додаткові заходи виявленням вибухонебезпечних предметів. За словами Анатолія Серединського, поліцейські не раз знаходили їх на території кладовищ.

Наразі в Україні не можна відвідувати близько тисячі цвинтарів. Це стосується прифронтових Херсонської, Чернігівської, Донецької, Запорізької та Луганської областей. Допускати людей туди не будуть.

“Поліція буде забороняти такі можливості. У першу чергу це повʼязано із безпекою громадян. У цьому році краще уникнути таких місць, де є пряма заборона, оскільки це дійсно небезпечно. Це небезпечно через ракетні обстріли, це небезпечно через активності FPV-дронів, це небезпечно через мінну небезпеку, яка там може існувати”, — зауважив Анатолій Серединський.

У випадку ж відкритих кладовищ, де поряд немає укриттів, під час оголошення повітряної тривоги правоохоронець радить залишити скупчення людей і знайти максимально наближене до землі місце. Якщо ж відвідувачі виявлять на цвинтарі або в будь-якому іншому місці вибухонебезпечні предмети, їм варто одразу повідомити про це поліцію.

