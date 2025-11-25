Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Деякі прифронтові громади Донеччини вивозять відходи на полігон у Краматорську, інші ж мають власні. Частина районів залишаються неприбраними через небезпеку, а обсяги сміття після обстрілів зростають подекуди вдвічі. Вільне Радіо з’ясувало, як організоване поводження з відходами у громадах регіону.

Про те, як прифронтові громади справляються зі сміттям в умовах регулярних обстрілів і небезпеки для проїзду техніки, ми дізналися з відповідей місцевих військовий адміністрацій на інформаційні запити.

Андріївська громада: сміття вивозять у Краматорськ, нелегальних звалищ не знаходять

В Андріївській громаді побутові відходи збирає та вивозить підприємство “Грінтур”. Сміття відправляють на полігон у Краматорську — там працює КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами”, з яким громада уклала договір.

У військовій адміністрації кажуть, що стихійних сміттєзвалищ на території не фіксують. Але є кілька визначених місць, куди звозять уламки й будівельне сміття після російських обстрілів — тобто те, що утворюється через руйнування.

На 2025 рік у бюджет громади на роботу зі сміттям заклали 300 тисяч гривень. Цієї суми мало б вистачити на поточні потреби та регулярний вивіз.

Лиманська громада: сміття вивозять на місцевий полігон, окремих коштів на це не передбачали

У Лиманській громаді збирання та вивезення побутових відходів забезпечує КП “Лиманський зеленбуд”. Це ж підприємство обслуговує місцевий полігон, куди і транспортують сміття.

Частина контейнерів та майданчиків іноді зазнають пошкоджень через регулярні обстріли. У таких випадках комунальники міняють або ремонтують їх.

У відповіді міської військової адміністрації зазначають, що стихійні сміттєзвалища в громаді все ж виникають, але їх оперативно прибирають силами підприємства. Обслуговування контейнерних майданчиків відбувається постійно.

Окремо підкреслюють, що додаткових коштів на поводження з відходами у 2025 році не виділяли.

Дружківська громада: за рік комунальники прибрали 28 стихійних звалищ

У Дружківській громаді вивезення твердих побутових відходів здійснює Дружківське комунальне автотранспортне підприємство. Воно прибирає контейнерні майданчики, вивозить сміття і слідкує за чистотою у населених пунктах.

Тут, як і в Лиманській громаді, час від часу фіксують стихійні сміттєзвалища, і їх ліквідовує саме підприємство.

Також у громаді працює комісія з питань поводження з відходами, яка проводить огляди територій та перевіряє їхній санітарний стан. У 2025 році комунальники ліквідували 28 точок незаконного складування сміття. Усього зібрали й вивезли 806 м³ відходів, на що з бюджету витратили майже 600 тис. грн.

У військовій адміністрації також зазначають, що пошкоджень контейнерних майданчиків або техніки через обстріли не фіксували.

На 2025 рік у місцевому бюджеті передбачили 1,1 млн грн на послуги з поводження з відходами.

Слов’янська громада: на поводження зі сміттям цьогоріч виділили 2,5 млн грн

У Слов’янській громаді побутові відходи збирає та вивозить КП “АТП 052814”, яке має договір з військовою адміністрацією.

Комунальники також стежать за появою стихійних сміттєзвалищ. Якщо таке місце виявляють, його фіксують і прибирають. Пошкоджених обстрілами контейнерних майданчиків у громаді не виявляли.

У бюджеті на 2025 рік передбачили 2,5 млн грн на санітарне очищення: прибирання територій і ліквідацію стихійних звалищ.

Костянтинівська громада: з деяких районів не вивозять сміття через небезпеку

У Костянтинівській громаді побутові відходи збирає та вивозить КП “Комунтранс”. Підприємство має власний полігон, куди вивозить сміття для зберігання та захоронення. Це дозволяє громаді не залежати від полігонів у інших містах в умовах війни.

У місті облаштовані майданчики для збору сміття. Водночас у приватному секторі та на околицях час від часу з’являються стихійні звалища — їх прибирає те ж підприємство.

Через постійні російські обстріли робота комунальників ускладнена. У громаді пояснюють, що з ділянок у безпосередній близькості до фронту вивозити сміття небезпечно, тому ці маршрути тимчасово не обслуговують. Але підприємство продовжує працювати у доступних районах і підтримує вивіз сміття за графіком там, де це можливо.

Краматорська громада: на підтримання чистоти у 2025 році заклали близько 9 млн грн

У Краматорській громаді вивезення побутових відходів забезпечує КП “АТП 052810”. Підприємство має у підпорядкуванні кілька санкціонованих сміттєзвалищ, а після реорганізації до нього приєднали і Слов’янське АТП, тому зараз воно працює на більшу територію.

За останні роки обсяги фінансування послуг залишаються приблизно однаковими: у 2023 році громада витратила на вивезення сміття 8,7 млн грн, у 2024-му — 8,27 млн грн. На 2025 рік у бюджеті заклали 9 млн грн.

Крім регулярного вивозу, у громаді працюють над ліквідацією стихійних сміттєзвалищ. На ці роботи у 2025 році передбачили 731,2 тис. грн.

Паралельно місто оновлює контейнерний фонд: торік придбали 50 нових контейнерів.

Олександрівська громада: комунальники регулярно фіксують стихійні звалища

В Олександрівській громаді побутові відходи збирає та вивозить комунальне підприємство “Злагода”. Майданчики для збору сміття є у більшості населених пунктів громади — усього їх 42.

Стихійні звалища тут виникають регулярно. Їх знаходять під час обходів або після звернень мешканців. У більшості випадків сміття прибирають силами комунальників. Але у громаді уточнюють: якщо звалище утворюється у місцях, де через обстріли небезпечно працювати, вивезення можуть переносити на іншу дату.

На 2025 рік у місцевому бюджеті передбачили 1,32 млн грн на послуги зі збору та вивезення сміття. Частина цих коштів піде на ліквідацію стихійних звалищ.

Новодонецька громада: сміття вивозять на полігон в Олександрівці

До Олександрівки прямує також сміття жителів Новодонецького — комунальні підприємства двох громад уклали договір, і тепер тверді побутові відходи вивозять на полігон до сусіднього селища.

У Новодонецькій громаді фіксують випадки стихійних сміттєзвалищ. Їх виявляють під час обходів території та за зверненнями мешканців. Інформацію передають комісії, яка опікується питаннями екології та благоустрою, після чого звалища прибирають.

У цьогорічному бюджеті громади на роботи з прибирання та санітарного утримання є 2,74 млн грн.

Святогірська громада: аби впоратися зі сміттям після окупації та руйнувань, влада залучає підрядників

У Святогірській громаді послуги зі збирання та вивезення побутових відходів забезпечує КП “Сервіскомунбуд”.

Після тимчасової окупації громади та активних бойових дій тут утворилися неконтрольовані звалища сміття. Частина з них виникла біля пошкоджених обстрілами будинків. Аби навести лад, Святогірська ВА окремо залучила до робіт приватну компанію ТОВ “Укрбуд-Проект-Реконструкція”.

Контейнерні майданчики у місті під час бойових дій не були пошкоджені, тому регулярний вивіз сміття можливий.

На 2025 рік громада заклала 1,5 млн грн на вивезення побутових відходів. Додатково з обласного фонду охорони довкілля виділили 2,546 млн грн саме на ліквідацію стихійних та післявоєнних звалищ.

Черкаська громада: КП працює, але окремого фінансування на прибирання сміття не передбачили

У Черкаській селищній громаді побутові відходи збирає та вивозить комунальне підприємство “Громада”.

На території громади є майданчики для збору твердих побутових відходів. Працівники підприємства та адміністрації регулярно оглядають територію, щоб виявляти стихійні звалища. Якщо такі місця з’являються, їх прибирають силами підприємства.

У відповіді військової адміністрації зазначено, що у бюджеті громади немає окремої статті видатків на послуги з поводження з побутовими відходами — фінансування не виділено окремим рядком.

Миколаївська громада: обсяги відходів за рік зросли більш ніж удвічі

У Миколаївській громаді вивезення твердих побутових відходів забезпечує КП “Сервіскомуненерго”, де працюють 182 людини. Підприємство обслуговує територію Миколаївки, а також Малинівського та Рай-Олександрівського старостинських округів.

За даними громади, у 2023 році вивезли трохи більше ніж 5 тонн сміття, а у 2024 році — вже майже 11 з половиною тонн. Такий стрибок пов’язують із роботами з ліквідації наслідків обстрілів і розчищення території.

Для вивезення сміття “Сервіскомуненерго” використовує два сміттєвози, а по громаді встановлені 246 контейнерів.

Окремо у Райгородоцькому старостинському окрузі працює КП “Комунальник”, яке має два сміттєвози, трактор, екскаватор, вантажну машину та близько 300 контейнерів.

Обидва підприємства вивозять сміття на полігон у Краматорську, оскільки мають чинний договір з КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами”.

У бюджет громади заклали кошти на оновлення інфраструктури: