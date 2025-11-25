Підтримайте Вільне Радіо
Деякі прифронтові громади Донеччини вивозять відходи на полігон у Краматорську, інші ж мають власні. Частина районів залишаються неприбраними через небезпеку, а обсяги сміття після обстрілів зростають подекуди вдвічі. Вільне Радіо з’ясувало, як організоване поводження з відходами у громадах регіону.
Про те, як прифронтові громади справляються зі сміттям в умовах регулярних обстрілів і небезпеки для проїзду техніки, ми дізналися з відповідей місцевих військовий адміністрацій на інформаційні запити.
В Андріївській громаді побутові відходи збирає та вивозить підприємство “Грінтур”. Сміття відправляють на полігон у Краматорську — там працює КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами”, з яким громада уклала договір.
У військовій адміністрації кажуть, що стихійних сміттєзвалищ на території не фіксують. Але є кілька визначених місць, куди звозять уламки й будівельне сміття після російських обстрілів — тобто те, що утворюється через руйнування.
На 2025 рік у бюджет громади на роботу зі сміттям заклали 300 тисяч гривень. Цієї суми мало б вистачити на поточні потреби та регулярний вивіз.
У Лиманській громаді збирання та вивезення побутових відходів забезпечує КП “Лиманський зеленбуд”. Це ж підприємство обслуговує місцевий полігон, куди і транспортують сміття.
Частина контейнерів та майданчиків іноді зазнають пошкоджень через регулярні обстріли. У таких випадках комунальники міняють або ремонтують їх.
У відповіді міської військової адміністрації зазначають, що стихійні сміттєзвалища в громаді все ж виникають, але їх оперативно прибирають силами підприємства. Обслуговування контейнерних майданчиків відбувається постійно.
Окремо підкреслюють, що додаткових коштів на поводження з відходами у 2025 році не виділяли.
У Дружківській громаді вивезення твердих побутових відходів здійснює Дружківське комунальне автотранспортне підприємство. Воно прибирає контейнерні майданчики, вивозить сміття і слідкує за чистотою у населених пунктах.
Тут, як і в Лиманській громаді, час від часу фіксують стихійні сміттєзвалища, і їх ліквідовує саме підприємство.
Також у громаді працює комісія з питань поводження з відходами, яка проводить огляди територій та перевіряє їхній санітарний стан. У 2025 році комунальники ліквідували 28 точок незаконного складування сміття. Усього зібрали й вивезли 806 м³ відходів, на що з бюджету витратили майже 600 тис. грн.
У військовій адміністрації також зазначають, що пошкоджень контейнерних майданчиків або техніки через обстріли не фіксували.
На 2025 рік у місцевому бюджеті передбачили 1,1 млн грн на послуги з поводження з відходами.
У Слов’янській громаді побутові відходи збирає та вивозить КП “АТП 052814”, яке має договір з військовою адміністрацією.
Комунальники також стежать за появою стихійних сміттєзвалищ. Якщо таке місце виявляють, його фіксують і прибирають. Пошкоджених обстрілами контейнерних майданчиків у громаді не виявляли.
У бюджеті на 2025 рік передбачили 2,5 млн грн на санітарне очищення: прибирання територій і ліквідацію стихійних звалищ.
У Костянтинівській громаді побутові відходи збирає та вивозить КП “Комунтранс”. Підприємство має власний полігон, куди вивозить сміття для зберігання та захоронення. Це дозволяє громаді не залежати від полігонів у інших містах в умовах війни.
У місті облаштовані майданчики для збору сміття. Водночас у приватному секторі та на околицях час від часу з’являються стихійні звалища — їх прибирає те ж підприємство.
Через постійні російські обстріли робота комунальників ускладнена. У громаді пояснюють, що з ділянок у безпосередній близькості до фронту вивозити сміття небезпечно, тому ці маршрути тимчасово не обслуговують. Але підприємство продовжує працювати у доступних районах і підтримує вивіз сміття за графіком там, де це можливо.
У Краматорській громаді вивезення побутових відходів забезпечує КП “АТП 052810”. Підприємство має у підпорядкуванні кілька санкціонованих сміттєзвалищ, а після реорганізації до нього приєднали і Слов’янське АТП, тому зараз воно працює на більшу територію.
За останні роки обсяги фінансування послуг залишаються приблизно однаковими: у 2023 році громада витратила на вивезення сміття 8,7 млн грн, у 2024-му — 8,27 млн грн. На 2025 рік у бюджеті заклали 9 млн грн.
Крім регулярного вивозу, у громаді працюють над ліквідацією стихійних сміттєзвалищ. На ці роботи у 2025 році передбачили 731,2 тис. грн.
Паралельно місто оновлює контейнерний фонд: торік придбали 50 нових контейнерів.
В Олександрівській громаді побутові відходи збирає та вивозить комунальне підприємство “Злагода”. Майданчики для збору сміття є у більшості населених пунктів громади — усього їх 42.
Стихійні звалища тут виникають регулярно. Їх знаходять під час обходів або після звернень мешканців. У більшості випадків сміття прибирають силами комунальників. Але у громаді уточнюють: якщо звалище утворюється у місцях, де через обстріли небезпечно працювати, вивезення можуть переносити на іншу дату.
На 2025 рік у місцевому бюджеті передбачили 1,32 млн грн на послуги зі збору та вивезення сміття. Частина цих коштів піде на ліквідацію стихійних звалищ.
До Олександрівки прямує також сміття жителів Новодонецького — комунальні підприємства двох громад уклали договір, і тепер тверді побутові відходи вивозять на полігон до сусіднього селища.
У Новодонецькій громаді фіксують випадки стихійних сміттєзвалищ. Їх виявляють під час обходів території та за зверненнями мешканців. Інформацію передають комісії, яка опікується питаннями екології та благоустрою, після чого звалища прибирають.
У цьогорічному бюджеті громади на роботи з прибирання та санітарного утримання є 2,74 млн грн.
У Святогірській громаді послуги зі збирання та вивезення побутових відходів забезпечує КП “Сервіскомунбуд”.
Після тимчасової окупації громади та активних бойових дій тут утворилися неконтрольовані звалища сміття. Частина з них виникла біля пошкоджених обстрілами будинків. Аби навести лад, Святогірська ВА окремо залучила до робіт приватну компанію ТОВ “Укрбуд-Проект-Реконструкція”.
Контейнерні майданчики у місті під час бойових дій не були пошкоджені, тому регулярний вивіз сміття можливий.
На 2025 рік громада заклала 1,5 млн грн на вивезення побутових відходів. Додатково з обласного фонду охорони довкілля виділили 2,546 млн грн саме на ліквідацію стихійних та післявоєнних звалищ.
У Черкаській селищній громаді побутові відходи збирає та вивозить комунальне підприємство “Громада”.
На території громади є майданчики для збору твердих побутових відходів. Працівники підприємства та адміністрації регулярно оглядають територію, щоб виявляти стихійні звалища. Якщо такі місця з’являються, їх прибирають силами підприємства.
У відповіді військової адміністрації зазначено, що у бюджеті громади немає окремої статті видатків на послуги з поводження з побутовими відходами — фінансування не виділено окремим рядком.
У Миколаївській громаді вивезення твердих побутових відходів забезпечує КП “Сервіскомуненерго”, де працюють 182 людини. Підприємство обслуговує територію Миколаївки, а також Малинівського та Рай-Олександрівського старостинських округів.
За даними громади, у 2023 році вивезли трохи більше ніж 5 тонн сміття, а у 2024 році — вже майже 11 з половиною тонн. Такий стрибок пов’язують із роботами з ліквідації наслідків обстрілів і розчищення території.
Для вивезення сміття “Сервіскомуненерго” використовує два сміттєвози, а по громаді встановлені 246 контейнерів.
Окремо у Райгородоцькому старостинському окрузі працює КП “Комунальник”, яке має два сміттєвози, трактор, екскаватор, вантажну машину та близько 300 контейнерів.
Обидва підприємства вивозять сміття на полігон у Краматорську, оскільки мають чинний договір з КП “Донецький регіональний центр поводження з відходами”.
У бюджет громади заклали кошти на оновлення інфраструктури: