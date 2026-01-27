Від 49 тис. до 285 тис. грн на місяць: скільки заробили голова Донецької ОДА Вадим Філашкін та його заступники у 2025 році (ІНФОГРАФІКА)

Скільки заробляють голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та його заступники, інфографіка: Вільне Радіо

Понад 8 млн грн за рік знадобилося на зарплати голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна та його заступників у 2025-му. Посадовці отримували надбавки за вислугу років, інтенсивність праці, допомогу на вирішення матеріально-побутових питань. Ми проаналізували, як держава забезпечує топ-посадовців області.

Розміри зарплат посадовців повідомили у Донецькій ОДА у відповідь на запит Вільного Радіо.

Розміри зарплат посадовців вказані після вирахування податків, тобто це суми, які їм фактично виплатили. Нараховують держслужбовцям на 23% більше. Зарплати посадовцям Донецької ОДА виплачували з загального та спеціального фондів бюджету.

Для довідки: Посадовий оклад начальника обласної адміністрації вираховують за формулою, яку прописав Кабінет міністрів. На місцях його не визначають. Так само за формулою рахують посадові оклади заступників начальника.

Скільки заробив голова Донецької ОДА та його заступники у 2025 році, інфографіка: Вільне Радіо

Скільки заробив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у 2025 році

За 2025 рік голова Донецької ОДА, начальник ОВА Вадим Філашкін отримав 1 млн 687 тис. 641 грн. Зарплата посадовця суттєво не відрізнялась залежно від місяця і становила у середньому 140 тис. грн. Очільнику області доплачували за роботу з відомостями, що містять державну таємницю. Також щомісяця посадовець був у відрядженнях.

Надбавка за вислугу років та лікарняний: скільки заробив у 2025 заступник голови ДонОДА Юрій Винокуров

Трохи більше за начальника — 1 млн 870 тис. 363 грн — отримав у 2025 році заступник голови Донецької ОДА Юрій Винокуров. Посадовець отримує надбавку за вислугу років, регулярно їздить у відрядження. Був у відпустці та на лікарняному. Отримав 136 тис грн допомоги на розв’язання соціально-побутових питань та 133 тис. грн — на оздоровлення.

Інтенсивна праця та вислуга років: скільки заробив протягом 2025 заступник голови ДонОДА Юрій Ключка

За 2025 рік заступник голови Донецької ОДА Юрій Ключка заробив 1 млн 738 тис. 466 грн. Серед надбавок до його зарплати — вислуга років та інтенсивність праці. 119 тис. грн він отримав як допомогу на вирішення соціально-побутових питань, 116 тис. грн — на оздоровлення.

Допомога на оздоровлення та інтенсивна праця: скільки заробив заступник начальника Донецької ОДА Олександр Шевченко

1 млн 628 тис. 078 грн заробив за 2025 рік заступник голови Донецької ОДА Олександр Шевченко. Йому також оплачували відрядження, інтенсивність праці, допомогу на вирішення матеріально-побутових питань. Крім того, цього року посадовець був у відпустці та на лікарняному.

Відпустка учасника бойових дій: скільки заробив заступник керівника Донецької ОДА Ігор Бойко

Заступника голови Донецької ОДА Ігоря Бойко у 2025 році отримав 1 млн 592 тис. 797 грн зарплати. Крім допомоги на розв’язання побутово-соціальних питань, надбавок за інтенсивність праці та вислугу років, до зарплати Бойка у серпні увійшла оплата відпустки учасника бойових дій.

Для довідки: Згідно з ЗУ “Про відпустки” і “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, учасники бойових дій мають право на додаткову оплачувану відпустку 14 календарних днів на рік.

Зазначимо, оплата посадовців виросла в порівнянні з попереднім — 2024 роком.