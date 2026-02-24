Пенсійні виплати. Ілюстративне фото: Судово-юридична газета

На обліку Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області перебуває 571 тисяча пенсіонерів, із яких 128 тисяч працюють. Які виплати вони отримують, розповідаємо в матеріалі.

Про статистику виплат журналістам Вільного Радіо повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області у відповідь на інформаційний запит.

За даними установи, найбільше пенсіонерів — 447 200 людей — отримують виплати за віком. Решті виплачують пенсії:

по інвалідності — 52 900 одержувачам;

у разі втрати годувальника — 44 800;

за вислугу років — 23 500;

соціальні пенсії — 2 400;

довічне утримання суддів — 200.

У середньому пенсіонери з Донеччини отримують 8 083,60 гривні на місяць. Водночас найменша виплата становить лише 608,95 гривні, а найбільша — 16 314,22 гривні.

Проте це загальна статистика: пенсіонери, що продовжують працювати, отримують дещо інші суми. Так, середня й максимальна виплати у них менші — 7 814,85 гривень і 16 277,16 гривень. А ось мінімальна сума пенсій у них навпаки є вищою і становить 1 064,66 гривень.

Раніше ми розповідали, якою була статистика пенсійних виплат на Донеччині станом на квітень 2025 року.