Барсетка з грошима в церкві, велосипед у гаражі, пістолет і ніж у торговому центрі. Троє мешканців Донеччини скоїли крадіжки — і отримали вироки. Одного із фігурантів покарання наздогнало через 9 років після злочину.

Загалом по Україні, за даними прокуратури, кількість зафіксованих крадіжок цьогоріч майже вдвічі менша за аналогічний період минулого року. В матеріалі надаємо статистику та приклади вироків за крадіжку в Донецькій області.



Крадіжка під час богослужіння: у Краматорську чоловік вкрав із церкви барсетку з грошима

У Краматорську під час служби у храмі один із прихожан вкрав сумку, в якій лежали майже 50 тисяч гривень. За свої дії він отримав півтора року іспитового терміну.

Про цей випадок журналісти дізналися з вироку Дніпровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними слідства, подія сталася 11 травня 2025 року. Обвинувачений прийшов до церкви на службу разом з іншими відвідувачами. Під час богослужіння він побачив барсетку біля сцени. Чоловік дочекався, коли власник сумки відійшов, та забрав її.

Всередині були гроші — 32 500 гривень та 300 євро. За курсом на той момент це становило понад 50 тисяч гривень.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину та підтвердив обставини, викладені в матеріалах справи. Він пояснив, що дійсно вчинив крадіжку, розкаявся та просив суд не призначати суворе покарання.

Потерпілий на засідання не з’явився, однак письмово повідомив, що не має претензій до обвинуваченого та не наполягає на суворому покаранні.

Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий, не перебуває на обліку в нарколога чи психіатра, має постійне місце проживання та визнав свою провину.

Водночас суд наголосив, що злочин є тяжким, адже його вчинили в умовах воєнного стану. Саме це впливає на кваліфікацію правопорушення та передбачає суворіше покарання.

Після розгляду всіх обставин справи фігуранта засудили до 5 років за ґратами. Але, врахувавши щире каяття, тюремний вирок замінили на іспитовий строк тривалістю півтора року.

Протягом цього часу засуджений має регулярно з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не виїжджати за межі України без дозволу.

Вкрав велосипед із гаража вночі: мешканець Донеччини отримав рік умовного терміну

Обікрав гараж серед ночі, забравши звідти велосипед і магнітолу. Жителя Донеччини судили одразу за кількома статтями, серед яких — крадіжка.

Трапилася подія ще у 2017 році, однак вирок фігурант отримав у квітні 2026-го.

Суд встановив, що на початку березня 2017 року близько півночі чоловік опинився біля гаражного кооперативу в Авдіївці. Знайшовши арматуру біля сусіднього гаража, він під прикриттям темряви пошкодив ворота та проник усередину приміщення.

Звідти він викрав велосипед і автомагнітолу. Загальна сума збитків за тодішніми цінами склала понад 3 тисячі гривень.

Крім цього епізоду, чоловіку інкримінували ще кілька правопорушень. Зокрема, він незаконно зберігав бойовий припас — ручну гранату, яку знайшов і певний час ховав спочатку вдома, а згодом у покинутій будівлі. Також суд розглядав епізод незаконного проникнення до підсобного приміщення магазину, але на момент розгляду справи строк давності за цим правопорушенням уже сплив.

Обвинувачений у суді повністю визнав свою провину, підтвердив обставини справи та повідомив, що шкодує про вчинене. Потерпілі не наполягали на суворому покаранні, а викрадене майно повернули власникам.

Суд врахував, що чоловік раніше не був судимий та має інвалідність. Також до уваги взяли щире каяття як обставину, що пом’якшує покарання.

У підсумку суд визнав його винним у вчиненні крадіжки та зберіганні зброї та призначив 3 роки і 6 місяців позбавлення волі. Водночас від відбування покарання чоловіка звільнили з випробуванням на один рік.

Вкрав пістолет і ніж у торговому центрі: мешканця Краматорська засудили до 5 років ув’язнення

Ще один мешканець Краматорська виніс із магазину шумовий пістолет і ніж. Крім того, фігурант неодноразово потрапляв до поліції з наркотиками. Весь його “послужний список” розглянув Дніпровський районний суд.

Суд встановив, що 5 вересня 2025 року чоловік перебував у магазині “Мультик” у торговельному центрі “Аврора” в Краматорську. Там він узяв із полиць шумовий пістолет і складаний ніж та вийшов, не заплативши.

Загальна сума збитків склала понад 3,5 тисячі гривень.

Втім, на цьому історія не закінчилась. Як встановив суд, протягом 2025–2026 років чоловіка кілька разів зупиняли правоохоронці з наркотиками та психотропними речовинами.

Зокрема, у березні 2025 року він знайшов і носив із собою психотропну речовину PVP у великому розмірі. У травні — знову зберігав PVP, а в серпні зірвав кущ дикорослої коноплі та носив при собі канабіс. Ще один випадок із PVP зафіксували у березні 2026 року.

У всіх випадках чоловік зберігав речовини без мети збуту, однак це не звільнило його від кримінальної відповідальності.

У суді обвинувачений повністю визнав провину, підтвердив обставини справи та заявив, що шкодує про свої дії. Суд врахував це як пом’якшувальну обставину. Водночас зазначив, що сукупність правопорушень свідчить про те, що підсудний становить підвищену небезпеку для суспільства.

З урахуванням усіх епізодів суд призначив чоловіку покарання — 5 років ув’язнення.

На відміну від деяких подібних справ, цього разу суд не застосував умовне покарання.

Кількість виявлених крадіжок у 2026 році вдвічі менша, аніж за аналогічний період минулого року

За даними Офісу Генерального прокурора України, упродовж перших чотирьох місяців 2026 року в Україні зафіксували 7029 крадіжок (ст. 185 КК України).

Із них більшість стосуються приватної власності — 6235 випадків. Ще 252 випадки пов’язані з викраденням державної власності.

Окремо фіксують і характер злочинів. Так, за цей період:

1089 крадіжок сталися зі складів, баз, магазинів та інших торговельних точок,

250 — із квартир,

170 — з автомобілів,

87 — кишенькові крадіжки,

30 — із дач і садових будинків,

29 — у пасажирів,

7 — випадки крадіжок худоби чи птиці,

3 — крадіжки вантажів на транспорті.

Окрім цього, від початку року зафіксували 7 крадіжок в особливо великих розмірах.

Загалом за цей період у 3468 провадженнях повідомили про підозру, а до суду направили 2655 справ. Водночас ці показники не варто напряму зіставляти з кількістю зафіксованих злочинів за цей самий час, адже частина проваджень могла бути відкрита ще раніше.

Для порівняння, за аналогічний період 2025 року в Україні зафіксували 12 156 крадіжок — майже вдвічі більше, ніж цьогоріч. Зазначимо, така різниця може бути пов’язана з тим, що з території області триває евакуація. За перші чотири місяці минулого року підозру оголосили у 6947 справах, а до суду передали 5726 — також суттєво більше, ніж за аналогічний період 2026-го.