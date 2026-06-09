Від онлайн-асистента та SOS-браслета до турбіни: підлітки з Донеччини презентували винаходи на виставці у США

Підлітки з Донеччини презентували свої розробки у США. Фото: надане Оленою Зоц

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Підлітки з Донецької області стали фіналістам міжнародної програми та показували свої винаходи на виставці Connecticut Invention Convention у США. Серед їхніх розробок — турбіна для водойм, SOS-браслет, багатофункціональна лампа, онлайн-асистент, додаток для вивчення жестових мов, а ще система для ШІ-перевірки на дезінформацію.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповіла мама одного з учасників виставки Олена Зоц.

Підлітки з Донецької області стали фіналістами освітньої програми Ukraine Invention Convention. Спочатку упродовж кількох місяців вони проходили інтенсивне навчання, працювали над власними винаходами, опановували 3D-моделювання та мистецтво публічних презентацій — а згодом представили свої розробки на виставці Connecticut Invention Convention у Сполучених Штатах Америки.

Так, учениця Словʼянського педагогічного ліцею Ярослава Гондар презентувала турбіну Савоніуса — пристрій, який створює природний рух води та зменшує її застій і працює навіть при слабких потоках вітру.

Студент Краматорського фахового коледжу технологій та дизайну Степан Зоц розробив SOS-браслет для людей з порушеннями слуху. Гаджет подає світлові сигнали та вібрує, щоб попередити людину про небезпеку — зокрема, під час повітряної тривоги.

Учень краматорського ліцею “Академічний” Тимофій Мельник представив інтерактивного компаньйона Remi. Онлайн-асистент допомагає людям, які багато часу проводять за монітором, дбати про своє здоров’я: система аналізує активність і вчасно нагадує про необхідність зробити перерву.

Вихованець Ліцею №2 з Покровська Микита Теличко показав додаток для вивчення жестової мови за допомогою комп’ютерного зору та штучного інтелекту. Його однокласник Дмитро Філь презентував систему Factory — ШІ-інструмент для автоматичної перевірки дезінформації.

Окрім презентацій, підлітки взяли участь у церемонії нагородження, зустрічах з представниками освітніх та державних інституцій США.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало про переселенця зі Слов’янська, який розробив електроноші для евакуації поранених бійців.