Від початку літа на водоймах України загинули 53 людини, у Донецькій області — жодного випадку

Купатися заборонено. Ілюстративне фото: Shutterstock

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Від початку червня 2026 року на водоймах в Україні загинули 54 людини, серед них були діти. Водночас на підконтрольній частині Донецькій області таких випадків не було — нині немає офіційних місць для купання.

Про це у коментарі журналістам Вільного Радіо розповів речник ДСНС Донецької області Станіслав Балдін.

Він розповів, що надзвичайники ведуть оперативну статистику за кількістю летальних випадків на водоймах України. Так, від початку червня цього року зафіксували вже 64 такі події — вода забрала життя 53 українців, серед яких 9 дітей. За минулий тиждень — 14 людей.

Водночас жоден із таких випадків не фіксували у Донецькій області. У регіоні нині немає офіційних місць для відпочинку місцевих на водоймах — смертельно цю заборону поки ніхто не порушив.

Зазначимо, що у попередні роки на Донеччині все ж фіксували трагедії на озерах та річках. Так, у липні 2024-го на водоймі у селищі Черкаське Краматорського району знайшли тіла двох місцевих — дівчинки та чоловіка. Ще одна людина загинула у ставку в Степанівці. У липні 2023-го в області потонули п’ятеро людей, ще двоє підірвалися на міні на пляжі.

Нагадаємо, у 2025-му загальна площа пересохлих водойм на Донеччині сягала 7,76 квадратного кілометра — приблизно половина площі Сіверська. Ми дослідили, які саме водойми обміліли, та з’ясували можливі причини цього.